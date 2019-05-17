Одни сплошные проблемы: Керченский мост окончательно разозлил крымчан

Крымский мост разозлил местных жителей (Коллаж РБК-Украина)

Крымский мост может разрушиться практически в любой момент

Крымский (Керченский мост) стал проблемой для местных жителей, для экологии региона и даже для оккупантов, которые потратили на его строительство огромные деньги из бюджета РФ. В годовщину открытия Крымского моста эксперты рассказали, чем это строительство обернулось для Крыма. Об этом говорится в материале "Крым.Реалии".

Деньги, которые уже потратили на строительство Крымского моста, можно было пустить на бесплатную переправу через пролив и как отмечает российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, этих денег хватило бы лет на 50.

"Весь мост – одна сплошная проблема. Я считаю, что эксплуатационные расходы на содержание вот этого моста вскоре перекроют его стоимость. Будет "распил" бюджета по карманам тех аффилированных компаний товарищу Ротенбергу, главному мостостроителю. Сумму, которую потратили на Керченский мост, можно было в течение 50 лет использовать как бесплатную переправу через пролив – и поезда, и машины могли перебираться на паромах", - объяснил Медовар и добавил, что разрушиться мост может в любой момент.

"Сейчас мост где-то проседает, где-то поднимается, это будет беспрерывно. Этого сооружения, с точки зрения геологического строения пролива, там не должно быть никогда. Это нарушение всех строительных норм Советского Союза. Рядом с мостом есть грязевой вулкан, который стреляет примерно раз в 8-10 лет. Если это произойдет, от моста ничего не останется", - предупредил эксперт.

Также он добавил, что во время приемки моста не была проведена соответствующая нагрузка, а это может привести к тому, что после запуска железной дороги могут появиться дополнительные проблемы.

Крымский политолог Евгения Горюнова рассказала, что после того, как появился Керченский мост, жизнь крымчан лучше не стала. Нет ни обещанной работы, ни понижения цен на необходимые товары.

"Это вряд ли изменило условия жизни крымчан, потому что то, чего ожидали от моста – снижения цен – не произошло. Более того, сегодня говорят, что и открытие железнодорожной части не снизит цены. Россия получила реализацию инфраструктурного проекта, очень высокие дивиденды достались тем, кто занимался строительством – друзьям Владимира Путина. Как говорят специалисты, если сравнивать с другими похожими инфраструктурными проектами, мост очень дорогой. Уже буквально на днях появилась информация, что еще на 3,5 миллиарда рублей подорожают железнодорожные пути, то есть сумма будет расти и расти, поскольку слишком большие аппетиты", - отметила политолог.

Она добавила, что для строительных работ подрядчики привозили мастеров из Сибири, а также из других районов России. Некоторым даже не платили за работу. А крымчан для строительной работы практически не привлекали.

Крупные торговые компании из России заходить в оккупированный Крым не хотят, так как боятся санкций, и по словам Горюновой, единственное для чего этот мост нужен – перебрасывать военную технику.

Крымский мост источник многих проблем (YouTube/Крым.Реалии)

Напомним, ранее мы писали о том, что названа дата крушения Крымского моста.

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