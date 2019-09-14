ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Крымский мост привел к еще одной трагедии: все детали

STYLERЖизнь    14.09.2019 - 13:41
Крымский мост привел к еще одной трагедии: все детали
Крымский мост – во время строительства погиб рабочий (фото: most.life)

Во время строительства Керченского моста произошел несчастный случай

Крымский мост, а точнее его строительство, привело к гибели одного из рабочих. Несчастный случай произошел 13 сентября. Об этом сообщает "Керчь.ФМ".

Во время строительства моста на территории аннексированного Крыма погиб рабочий. Обвал произошел в железнодорожном тоннеле на подъезде к Керченскому мосту. Под завалами оказались два человека, одному из них удалось выбраться.

Представители застройщика железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи официально подтвердили гибель человека. На данный момент "правоохранители" проводят расследование. Причины обвала устанавливаются. Стоит напомнить, что это пятый рабочий, который погиб во время строительства скандального Керченского моста.

Ранее сообщалось, что Крымский мост стал проблемой для местных жителей, для экологии региона и даже для оккупантов, которые потратили на его строительство огромные деньги из бюджета РФ.

Также мы писали, что жители Крыма ополчились на российских туристов. Россияне в пабликах все чаще жалуются на негостеприимность и даже агрессию со стороны местных жителей.

До этого стало известно, что мост через Керченский пролив наносит непоправимый ущерб экосистеме Азовского и Черного морей. Несмотря на оптимистичные отчеты оккупантов о Крымском мосте, жители полуострова в сети рассказывают, что "стройка века" все больше проседает.

Изнасиловал школьницу средь бела дня: новые детали жуткой трагедии в Харькове (видео) Гнилая еда и шесть кошек: в Киеве 2-летняя девочка жила в жутких условиях (фото)
Новости Украины строительствопреступленияКрымский мост
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь