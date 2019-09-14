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Кримський міст призвів до ще однієї трагедії: усі деталі

STYLERЖиття    14.09.2019 - 13:41
Кримський міст призвів до ще однієї трагедії: усі деталі
Кримський міст – під час будівництва загинув робітник (фото: most.life)

Під час будівництва Керченського мосту стався нещасний випадок

Кримський міст, а точніше його будівництво, що призвело до загибелі одного з робітників. Нещасний випадок стався 13 вересня. Про це повідомляє "Керч.ФМ".

Під час будівництва мосту на території анексованого Криму загинув робітник. Обвал стався в залізничному тунелі на під'їзді до Керченського мосту. Під завалами виявилися дві людини, одному з них вдалося вибратися.

Представники забудовника залізничного підходу до Кримського мосту з боку Керчі офіційно підтвердили загибель людини. На даний момент "правоохоронці" проводять розслідування. Причини обвалу встановлюються. Варто нагадати, що це п'ятий робітник, який загинув під час скандального будівництва Керченського мосту.

Раніше повідомлялося, що Кримський міст став проблемою для місцевих жителів, для екології регіону і навіть для окупантів, які витратили на його будівництво величезні гроші з бюджету РФ.

Також ми писали, що жителі Криму ополчилися на російських туристів. Росіяни в співтовариствах у мережі все частіше скаржаться на негостинність і навіть агресію з боку місцевих жителів.

До цього стало відомо, що міст через Керченську протоку завдає непоправної шкоди екосистемі Азовського і Чорного морів. Незважаючи на оптимістичні звіти окупантів про Кримський міст, жителі півострова в мережі розповідають, що "будівництво століття" все більше просідає.

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