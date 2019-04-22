Крымский мост можно подорвать: эксперт напугал россиян

Крымский мост Украина может подорвать, но может использовать в экономических целях. Об этом сказал генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

В интервью "Главреду" эксперт отметил, что такой расклад возможен тогда, когда аннексированный полуостров будет возвращен под юрисдикцию Украины.

"Крымский мост можно было бы использовать, в первую очередь, в экономических целях, чтобы, прежде всего, улучшать состояние дел в самом Крыму", - сказал он и добавил, что мост строился, в первую очередь, как "стратегическое средство для поставок вооружения, войск и всего необходимого в Крым на случай, если военным путем его попытаются вернуть Украине".

Крымский мост (фото: most.life)

"Хотя этот мост - очень уязвим. Вот, например, сейчас Украина начала делать ракеты, но на все нужно время: на изготовление, выпуск, обучение войск. Но, тем не менее, такие ракеты могли бы достать до моста. Раз пустили ракету - и подорвали. Об уязвимости этого моста я говорил еще тогда, когда его строили, а Жириновский захлебывался слюной, но это его проблемы", - сказал Романенко.

Слова военного не на шутку напугали россиян, о чем они сами признаются в комментариях в социальных сетях.

Я давно говорил, что нам, крымчанам, от этого моста одни проблемы! Нужен был он нам! Все равно ничего не поменялось: как жили в нищете, так и живет. Еще и хуже местами...

Ну, говорить можно много чего. Но если честно, то сейчас возможно все. Особенно с точки зрения того, что украинская армия реально стала сильнее. Благодаря американцам, но все же...

Мда... Путин, конечно, попал в просак с этим мостом...

Нужно срочно строить еще один мост, на случай, если этот укропы разрушат!

Отметим, что на днях в РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту.