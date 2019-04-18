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В РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту

Новости » Политика    18.04.2019 - 19:14
В РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту
Иллюстративное фото (most.life)

Пробный поезд планируется запустить в августе-сентябре текущего года

Пробный железнодорожный поезд Керченским мостом, который объединяет РФ с оккупированным Крымом, планируется в августе-сентябре этого года. Об этом пишут "Крым.Реалии".

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя российского правительства Крыма Михаил Селезнев, во время выступления на "Ялтинском экономическом форуме".

"Первое полотно со стороны Тамани и Крыма мостом проложены... Раскрою маленькую тайну, в августе-сентябре будет осуществлен первый пробный движение Керченского моста для того, чтобы отрегулировать все процессы. Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", - сказал Селезнев.

Начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко утверждает, что первый пассажирский поезд проедет строящимся Керченским мостом 8 декабря. Продажа билетов на поезда, идущие на полуостров, откроется в сентябре. Предполагается, что поезда будут курсировать из 11 российских городов.

Ранее сообщалось, что со стороны Керчи (оккупированный Крым) на железнодорожной части Керченского моста начали укладывать рельсы.

РБК-Украина писало, что Украина выразила протест в Международной морской организации (ИМО) в связи с противоправным строительством и открытием РФ моста через Керченский пролив.

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