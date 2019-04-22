Кримський міст можна підірвати: експерт налякав росіян

Кримський міст (фото: соцмережі)

Кримський міст можна підірвати, щоб позбавити РФ важелів впливу на півострів надалі

Кримський міст Україна може підірвати, але може використовувати в економічних цілях. Про це сказав генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

В інтерв'ю "Главреду" експерт зазначив, що такий розклад можливий тоді, коли анексований півострів буде повернутий під юрисдикцію України.

"Кримський міст можна було б використовувати, в першу чергу, в економічних цілях, щоб, насамперед, покращувати стан справ в самому Криму", - сказав він і додав, що міст будувався, в першу чергу, як "стратегічний засіб для поставок озброєння, військ та всього необхідного в Крим на випадок, якщо військовим шляхом його спробують повернути Україні".

Кримський міст (фото: most.life)

"Хоча цей міст - дуже вразливий. Ось, наприклад, зараз Україна почала робити ракети, але на все потрібен час: на виготовлення, випуск, навчання військ. Але, тим не менш, такі ракети могли б дістати до мосту. Раз пустили ракету - і підірвали. Про уразливість цього мосту я говорив ще тоді, коли його будували, а Жириновський захлинався слиною, але це його проблеми", - сказав Романенко.

Слова військового не на жарт налякали росіян, про що вони самі зізнаються в коментарях в соціальних мережах.

Я давно говорив, що нам, кримчанам, від цього мосту одні проблеми! Потрібен він нам! Все одно нічого не змінилося: як жили в злиднях, так і живе. Ще гірше місцями...

Ну, говорити можна багато чого. Але якщо чесно, то зараз можливо все. Особливо з точки зору того, що українська армія реально стала сильнішою. Завдяки американцям, але все ж...

Мда... Путін, звичайно, потрапив в халепу з цим мостом...

Потрібно терміново будувати ще один міст, на випадок, якщо цей укропи зруйнують!

Зазначимо, що днями у РФ анонсували запуск пробного поїзда по Керченського мосту.