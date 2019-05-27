Народ просыпается: сеть поддержала крымчан, растоптавших флаги РФ в Севастополе

За надругательство над флагами крымчанам грозит тюремный срок
В оккупированном РФ Крыму надругались над флагами Российской Федерации. Двое крымчан срывали государственные символы РФ, публично их повреждали и затем выбрасывали на проезжую часть. Теперь задержанным парням угрожает тюремный срок. Об этом сообщает Крым. Реалии.
Инцидент произошел на улице Гоголя в Севастополе еще во время празднования Дня победы 9 мая. Парни сорвали флаги с нескольких домов, публично их повредили и выбросили на дорогу.
Крымчан задержали и дело уже передали в прокуратуру. Парням угрожает приговор в виде ограничения или лишения свободы на год по ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации).
В Крыму надругались над флагами России (иллюстративное фото: УНИАН)
Пользователи сети в комментариях поддерживают крымчан, которые все чаще демонстрируют свое нежелание мирится с незаконной оккупацией полуострова.
В Крыму надругались над флагами России (скрин: facebook.com)
Ранее сообщалось, что из оккупированного Крыма решили выслать Наталью Кудуеву вместе с дочерью, которая два года назад стала "героиней" российской пропаганды.
К слову, Филипп Киркоров заявил о готовности в качестве путинского эмиссара говорить с Владимиром Зеленским на предмет улучшения отношений между странами.
Напомним, скандальный депутат Нестор Шуфрич на майские праздники устроил себе романтическое автомобильное путешествие в оккупированный Крым.