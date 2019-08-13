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Кримчани ополчилися на російських туристів: бризкають злістю

STYLERЖиття    13.08.2019 - 09:34
Кримчани ополчилися на російських туристів: бризкають злістю
Ілюстративне фото (twitter.com/ukrreaalii)

В окупованому Криму негативно ставляться до росіян

Крымчане ополчилися на громадян РФ, які приїжджають на окупований півострів. Росіяни в пабліках все частіше скаржаться на негостинність і навіть агресію з боку місцевих жителів. Відомий блогер з ніком RoksolanaToday & Крим25% у своєму Twitter навів кілька прикладів такого ставлення, описаних в мережі.

Зокрема, росіяни, які бажають приїхати на територію анексованого Криму, розпитують у людей, що їх там очікуватиме, а у відповідь отримують погрози і повні обурення пости. Туристам з Росії закидають хамство, нахабство і забруднення міст, в які вони приїжджають.

"Дорогі понаєхі! У нас б'ють не по прописці (хоч тричі кримської), а на звук!
Мерзенний акцент з вашого гадського рота! Ласкаво просимо звідси!" - коментує блогер листування на одному з сімферопольських пабликов.

Кримчани ополчилися на російських туристів: бризкають злістю

Кримчани ополчилися на російських туристів: бризкають злістюСкрін twitter.com/krimrt

Кримчани ополчилися на російських туристів: бризкають злістю

Ілюстративне фото (УНІАН)

"Автор вчилася в Москві. Зараз у Севастополі. Понаїх - не понаїх, коли понаїх, не знаю. У будь-якому випадку, це її співгромадяни. Почитайте, які зараз туристи. Де**ма такого раніше не було майже", - йдеться у публікації до наступного прикладу.

Кримчани ополчилися на російських туристів: бризкають злістю

Скрін twitter.com/krimrt

"Пруть Ірина з Москви, вас обдурили. У Сімферополі вас, мародерів, ненавидять ще більше! Валіть додому, за міст", - відповів блогер на скарги росіянки про те, що місцеві в Керчі дуже агресивні і "бризкають злістю на адресу приїжджих".

Кримчани ополчилися на російських туристів: бризкають злістю

Скрін twitter.com/krimrt

Як повідомлялося раніше, нещодавно кримчани в мережі розкритикували росіянку, яка відвідала окупований півострів і поскаржилася на негативне ставлення місцевих до РФ. "Червоним прапорцем" стало її вислів про "крымнаш", після чого користувачі пабліка Ялти просто втопили її в гнівної реакції.

Також ми писали про те, що в окупованому РФ Криму поглумилися над прапорами Російської Федерації. Двоє кримчан у Севастополі зривали державні символи РФ, публічно їх пошкоджували і потім викидали на проїжджу частину.

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