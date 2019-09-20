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Звезда "Квартала 95" похвалился фото с "голливудским злодеем"

STYLERЖизнь    20.09.2019 - 13:21
Звезда "Квартала 95" похвалился фото с "голливудским злодеем"
Дэнни Трехо прилетел в Украину (фото: коллаж РБК-Украина)

Дэнни Трехо прилетел в Киев на Comic Con

Известный голливудский актер Дэнни Трехо прилетел в Украину на фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine, который пройдет в Киеве 21-22 сентября в Киеве.

Его встретил в аэропорту художественный руководитель и актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов. Соответствующую фотографию опубликовали на странице "Студия Квартал 95 Online" в Facebook.

Звезда &quot;Квартала 95&quot; похвалился фото с &quot;голливудским злодеем&quot;

Дэнни Трехо с Александром Пикаловым (фото: facebook.com/kvartal95New)

Напомним, что Владимир Зеленский после того, как стал президентом Украины продолжает интересоваться творчеством "Вечернего Квартала". За некоторые недочеты Зеленский может вычитывать новое руководство.

Ранее сообщалось о том, что "Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского в Одессе. В сеть выложили видеозаписи, которые зрители сделали во время концерта.

Мы также писали о том, что "Квартал 95" растрогал до слез песней об украинских пленных, которые вернулись в Украину. Юмористы посвятили им песню "Пора возвращаться домой".

Напомним, что звезда "Квартала 95" Валерия Товстолес вышла на сцену обнаженной во время выступления в проекте "Женский Квартал".

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Новости Украины актерКвартал 95
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