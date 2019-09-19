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В Киеве произошло серьезное ЧП в метро: все детали и видео

STYLERПроисшествия    19.09.2019 - 15:57
В Киеве произошло серьезное ЧП в метро: все детали и видео
В метро Киева произошло ЧП (коллаж: РБК-Украина)

В Киевском метрополитене чудом удалось избежать трагедии

В метро Киева произошло довольно серьезное чрезвычайное происшествие, которое могла бы закончиться настоящей трагедией. Молодой мужчина упал на рельсы и не мог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает ресурс ДТП Kiev.ua в Instagram.

Инцидент произошел днем, 19 сентября на "зеленой" ветке метрополитена - на станции Выдубичи.

К счастью, на помощь мужчине подоспели правоохранители, дежурившие в метрополитене, а также неравнодушные пассажиры.

"Киев, метро Выдубичи. Человек упал на рельсы. Достали, подняли, вызвали скорую", - написано в сообщении паблика.

На видео можно заметить, что молодой мужчина находится без сознания, а на его одежде видны следы крови. Полицейские вместе с пассажирами пытаются отнести его подальше от перрона.

Что имеено стало причиной падения - неизвестно.

В метро Киева произошло ЧП (видео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали, что на "красной" ветке метрополитена было надолго остановлено движение и образовались давки из-за "минера", который 18 сентября грозил взорвать мост Метро.

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