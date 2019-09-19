Мобилизовали в один день: АТОшник рассказал о "минере" с моста Метро

Минер с моста Метро (фото: РБК-Украина)

Бывший военный грозился подорвать мост Метро в Киеве

Вчера, 18 сентября, в Киеве силовики перекрыли мост Метро и-за угрозы взрыва. На мосту остановился автомобиль, водитель которого угрожал все взорвать и стрелял в воздух. Позже выяснилось, что это бывший АТОшник 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Товарищ Алексея Роман Семисал рассказал о нем на своей странице в Facebook после того, как узнал об инциденте в новостях.

По словам Романа, их двоих мобилизовали в один день. Впервые он заметил Алексея Белько в Деснянском военкомате, потому что он пришел в камуфляже с двумя флагами на рукавах - украинским и татарским. Алексей заявил тогда, что будет воевать также и за татар, поскольку они не воевали за себя в Крыму.

Вывший военнослужащий грозился взорвать мост Метро (фото: РБК-Украина)

Роман отметил, что Алексей ему сразу понравился. Он был решительно настроен на войну, много не говорил, сказал, что служил в морской пехоте и теперь хочет быть снайпером. При этом он спросил у Романа, не хочет ли он работать вместе с ним в снайперской паре, поскольку он тоже понравился ему.

Мужчины проходили подготовку на Яворивском полигоне, на котором их готовили, как гранатометчиков. Но Алексей узнал, что где-то рядом тренируются десантники, вышел на нужных людей, и через несколько дней его забрали к ним.

"Он был рад и горд из-за этого. Мы обнялись и пожелали друг другу удачи на фронте", - рассказал Роман.

Задержание "минера" моста Метро (видео: facebook.com/Iar.Trakalo)

Роман звонил ему несколько раз в АТО и после демобилизации, но безрезультатно. Два года назад она нашел Facebook-страницу Алексея, понял, что он жив и здоров, но так и не связался с ним.

Потом он узнал, что стрелок на мосту - это Алексей.

"Я не знал еще, какие требования он выдвигал, но догадывался. Потом прочитал, что Алексей требует от новой власти прекратить капитуляцию на Донбассе", - рассказал Роман.

Он отметил, что не одобряет его поступка, но полностью разделяет его позицию.

"То, что делает нынешняя власть - отвод войск, формула Штайнмайера, позорный обмен пленными, разговоры о потеплении отношений с РФ, прекращение сотрудничества с американскими военными инструкторами - это капитуляция!" - написал Роман.

Стоит отметить, что по словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, Алексею может грозить пожизненное заключение. Првоохранители всерьез опасались взрыва моста, поскольку 3 месяца назад у Белько изымалась взрывчатка.