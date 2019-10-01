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Том Круз спустився в метро Києва: з'явилися фото і відео

STYLERПерсони    01.10.2019 - 07:52
Том Круз спустився в метро Києва: з'явилися фото і відео
Том Круз (instagram.com/tomcruise)

Том Круз зробив неймовірний сюрприз пасажирам Київського метрополітену

Легендарний голлівудський актор Том Круз спустився в Київський метрополітен, щоб подивитися на станцію "Золоті ворота". Про прибуття зірки світового масштабу у столицю не повідомлялося в ЗМІ, тому його візит став справжнім сюрпризом для пасажирів.

57-річний актор в супроводі охорони в понеділок, 30 вересня, пройшов через турнікет, щоб подивитися на станцію, але потім знову піднявся нагору.

Фото з ним зробити не дозволяли, але деяким щасливчикам вдалося зробити знімки і навіть відзняти коротке відео.

До того ж, судячи зі знімків голлівудську зірку супроводжував помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Том Круз спустився в метро Києва: з'явилися фото і відео

Том Круз в Києві спустився в метро (фото: facebook.com)

Крім публікацій в соцмережах інформацію про прибуття голлівудської зірки до Києва підтвердили і на офіційній сторінці Київського метрополітену.

Том Круз спустився в метро Києва: з'явилися фото і відео

Том Круз в Києві спустився в метро (скрін: facebook.com/kyivmetro)

Варто відзначити, що подробиці прибуття голлівудської зірки в Україну поки не розголошуються.

Том Круз спустився в метро Києва

https://kiev.informator.ua/2019/09/30/tom-kruz-pobyval-v-metro-kieva/

Опубліковано Інформатор Київ Понеділок, 30 вересня 2019 р.

Том Круз в Києві спустився в метро (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

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