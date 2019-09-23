Продолжаем унижать боевиков: в сеть слили данные предателей Украины (список)

Фото: боевик на Донбассе (twitter.com/usvata)

Блогер обнародовал данные предателей Украины

В открытый доступ слили данные о боевиках группировки "ДНР" и коллаборантах, которые предали Украину и примкнули к террористам на Донбассе. Информацию опубликовал известный блогер под ником "Фашик Донецкий" на своем сайте.

Речь идет о членах бандформирования из оккупированных Харцызска и Иловайска Донецкой области - среди которых также представители "генпрокуратуры" и "МЧС" "ДНРовцев".

"Мы гнобить гэбню не бросим... Продолжаем унижать "МГБ" "ДНР" и публиковать личные данные коллаборантов", - написал блогер.

Список коллаборантов из "генпрокуратуры" группировки "ДНР":

Ясиноватский межрайонный "прокурор" - Исаенко Андрей Игоревич, тел. 0505806116;

Заместитель начальника научно-методического управления "генпрокуратуры" "ДНР" - Мавлиханова Роза Валиевна, тел. 0506578614;

Помощник "генпрокура" по взаимодействию с "высшими органами государственной власти" - Дианов Сергей Анатольевич, тел. 0669614954;

Старший помощник "генерального прокурора" по особым поручениям - Пожидаева Марина Витальевна;

Заместитель "генпрокурора" "ДНР" - Байрачный Василий Иванович, тел. 0713004003;

Начальник управления "генпрокуратуры" "ДНР" - Семыкин Николай Владимирович, тел. 0713004426;

Скрин: fashikdonetsk.com

"Министр МЧС" - Кострубицкий Алексей Александрович, тел. 0958263008;

Секретарь "министра МЧС" - Ульяненко Стефания Владимировна;

Первый заместитель "министра МЧС" - Богомаз Андрей Михайлович;

Заместитель "министра МЧС" - Захаров Дмитрий Владимирович;

Заместитель "министра МЧС" - Агарков Андрей Викторович;

Иллюстративное фото: террорист "ДНР"

Временно захваченный оккупантами Харцызск:

И.о главы "администрации" - Левченко Александр Николаевич, тел. 0713026824;

Первый заместитель главы "администрации" - Бабарыка Николай Мефодьевич, тел. 0713183033;

Заместитель главы "администрации" по социальным вопросам - Крюкова Юлия Михайловна, телю 071318029;

Заместитель главы "администрации" по коммунальным вопросам - Смык Виталий Александрович, тел. 0713195655;

Заместитель главы "администрации" по экономике - Заливадная Виктория Владимировна, тел. 0713033839;

"Управляющий делами" - Родионова Лариса Леонидовна, тел. 0713183906;

Начальник "юридического отдела" - Резакова Татьяна Викторовна, тел. 0713183028;

Начальник "отдела кадровой работы" - Руденко Наталья Сергеевна, тел. 0713182916;

Начальник "организационного отдела" - Бондарева Ольга Александровна, тел. 0713021171;

Главный специалист "организационного отдела" - Еверзова Юлия Анатольевна, тел. 0713180697;

Специалист 1 категории "организационного отдела" - Науменко Инна Владимировна, тел. 0713182972;

Начальник "отдела бухгалтерского учета" - Милюхина Ирина Юрьевна, тел. 0713183065;

Начальник "общего отдела" - Багмет Виктория Юрьевна, тел. 0713180693;

Начальник "управления ЖКХ" - Циммерман Владимир Александрович, тел. 0713183418;

Начальник "отдела экономики" - Смирнова Ольга Федоровна, тел. 0713023912;

Начальник "отдела торговли и развития" малого и среднего бизнеса - Басула Юлия Владимировна, тел. 0713196252;

Начальник "отдела градостроительства и архитектуры" - Роздайбеда Александр Николаевич, тел. 0713182987;

Начальник "отдела по работе с обращениями граждан" - Аббасова Светлана Викторовна;

Начальник "архивного отдела" - Хворостянова Наталья Михайловна;

Начальник "отдела по делам молодежи" - Бондаренко Наталья Владимировна, тел. 0713180921;

Главный "специалист по делам молодежи" - Кальченко Ирина Игоревна, тел. 0713183016;

Начальник "отдела управления восстановления города" - Смык Александр Александрович, тел. 0713051951;

Начальник "отдела по работе с коммунальной собственностью" - Жеменюк Руслан Игоревич;

Заведующий сектором "внутренней политики" - Украинский Эдуард Александрович, тел. 0713004653;

Главный специалист сектора "внутренней политики" - Стеблевская Лина Геннадиевна, тел. 0713180699;

Заведующий "сектором экологии" - Пояус Николай Владимирович;

Заведующий "сектором информационно-компьютерного обеспечения" - Лебедев Алексей Львович, тел. 0713182951;

Заведующий "сектором по предоставлению административных услуг" - Шибаева Елена Юрьевна, тел. 0713183018;

Заведующий "сектором по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" - Виноградов Евгений Геннадьевич;

Заведующий "сектором по работе транспорта" - Моргун Роман Викторович, тел. 0713182943;

Начальник "отдела культуры" - Дудина Светлана Николаевна, тел. 0713182950;

Специалист "сектора по вопросам транспорта" - Харлашина Светлана Валентиновна, тел. 0713196129;

Начальник "отдела по физкультуре и спорту администрации" города Харцызска - Ткаченко Александр Николаевич, тел. 0713183048;

Начальник "отдела капитального строительства" - Решетняк Иван Николаевич, тел. 0713196148;

Начальник "УЖКХ" - Циммерман Владимир Александрович, тел. 0713183418;

Иллюстративное фото: Терористи "ДНР" (hvylya.net)

Временно оккупированный Иловайск:

Глава "администрации" - Муковнин Сергей Владимирович, тел. 0713026823;

Секретарь - Кочетова Екатерина Сергеевна, тел. 0713182796;

Заместитель главы "администрации" по социальным вопросам - Устименко Константин Федорович, тел. 0712042224;

Заместитель главы "администрации" по коммунальным вопросам - Селиверстов Виктор Михайлович, тел. 0713026680;

"Управляющий делами" - Тарасенко Николай Николаевич, тел. 0507837225;

"Начальник общего отдела" - Сюльгина Лариса Сергеевна, тел. 0713183022;

"Начальник ЖКХ" - Лянник Михаил Викторович, тел. 0713182767;

"Начальник отдела по экономике и труду" - Семенов Павел Валентинович, тел. 0713065154;

"Бухгалтерия" : главный специалист - Палий Анастасия Александровна, тел. 0713182762;

: главный специалист - Палий Анастасия Александровна, тел. 0713182762; "Главный специалист" - Шеремет Алла Николаевна, тел. 0713182760;

"Главный специалист" - 0713182761.

Скрин: fashikdonetsk.com

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе военные ВСУ задержали "важного" боевика-иностранца, который примкнул к оккупантам еще в 2014 году и с тех пор воюет против Украины.