Крупнейший украинский интернет-магазин готовится остановить бизнес: в чем причина

Компания Rozetka готовится остановить бизнес (Фото: коллаж РБК-Украина)

Рада одобрила закон об электронных чеках 20 сентября

Крупнейший украинский интернет-супермаркет Rozetka готовится к остановке бизнеса. Об этом заявил генеральный директор компании Владислав Чечеткин в своем Facebook, раскритиковав принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 ("О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг) и №1073.

Бизнесмен отметил, что новшества способны "убить десятки тысяч предпринимателей".

Президент Владимир Зеленский может на ближайшей неделе подписать законопроекты 1053-1 и 1073, которые, по мнению Чечеткина, не доработаны и несут прямую угрозу для бизнеса и были приняты Верховной Радой "якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом".

Владислав Чечеткин (Фото: facebook.com/chechotkin)

Согласно закону №1073, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке и получить товар бесплатно, а бизнес заплатит штраф в размере 250%.

"Неправильный" означает, что чека нет в базе публичной налоговой и также нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек - они решают по своему усмотрению).

"Почему-то большинство бизнесов молчит. Видимо, думают, что их это не коснется", - говорится в публикации.

Чечеткин рассказал, что после критики данного законопроекта в прессе начали распространять статью о поддельных чеках Rozetka, после чего в течение двух недель компания общается с налоговой, с НБУ и другими госорганизациями.

"Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу", - зявил предприниматель и призвал бизнес "не молчать", чтобы потом "не было мучительно больно за бесцельно про**анные годы".

Как сообщалось ранее, в Украине зимой ожидается очередной скачок цен на базовые продукты из так называемой "социальной корзины". Такой прогноз дают эксперты, несмотря на укрепление гривны на валютном рынке и хороший урожай многих культур.