Рада поддержала за основу закон о детенизации в сфере торговли

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент одобрил законопроект №1053 за основу в первом чтении

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", передает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 257 депутатов Рады.

Документом предусматривается введение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

Также планируется упростить процедуру регистрации РРО: предлагается проводить ее средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа.

Предлагается удешевление процесса применения РРО за счет исключения необходимости получения еквайерингових оказываемых услуг ЦСО, заключения соответствующих договоров, приобретения классического РРО, который в настоящее время является дорогостоящим.

Кроме того, документом предусматривается:

фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции;

внедрение технологий защиты данных о проведенных расчетных операциях, которые отвечают закону "Об электронных доверительных услугах";

контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций;

повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источников возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

Напомним, в июне 2018 года Кабинет министров Украины утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.

Как писало РБК-Украина, в октябре прошлого года вступил в силу приказ Министерства финансов № 773, который предусматривает изменения в порядки регистрации и применения РРО (регистраторов расчетных операций, то есть кассовых аппаратов).