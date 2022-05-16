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Крупная сеть АЗС обратилась к украинцам с важным предупреждением

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Понедельник 16 мая 2022 16:40
Крупная сеть АЗС обратилась к украинцам с важным предупреждением Популярная сеть АЗК предупредила о мошенниках (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сеть АЗС "Укрнафта" предупредила о мошенниках, которые проводят "акции". Компания просит граждан не переходить по подозрительным ссылкам.

Об этом сообщила прессслужба "Укрнафты".

Как мошенники обманывают украинцев

Сообщается, что мошенники рассылают людям сообщения в Whatsapp и Facebook.

"Мы получили обращение о массовой Whatsapp-рассылке" якобы "акции от "Укрнафты". Такое сообщение распространяется в мессенджерах и, возможно, будет встречаться на Facebook", - говорится в сообщении.

В компании официально заявили, что никаких опросов они не проводят и никакого отношения к розыгрышу нет.

Также указанные мошенниками ссылки могут содержать вредоносные вирусы. Кроме того, важно не оставлять на сайте свои персональные данные.

"Официальным сайтом ПАО "Укрнафта" является www.ukrnafta.com. Указана мошенниками адрес может содержать вирусы и использоваться для фишинга", - отмечает сеть АЗС.

К тому же опубликовали сообщения, которое рассылают мошенники.

Крупная сеть АЗС обратилась к украинцам с важным предупреждениемАЗС "Укрнафта" предупредила о мошенниках (facebook.com/Ukrnafta)

Основные правила безопасности в интернете

С каждым днем появляются новые виды мошенничества в интернете. Для того чтобы не попасть в ловушки, стоит при осуществлении операций в интернете соблюдать следующие правила:

  • Не указывать свои персональные данные на непроверенных сайтах;
  • Не переходить на подозрительные сайты, ведь они могут содержать вирусы;
  • Никому не сообщать срок действия банковской карты и CVV-код;
  • Проверять ссылки и наполнение сайта на соответствие официальным данным компаний;
  • Не делать предоплаты в непроверенных интернет-магазинах.

Напомним, что во время войны мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему.

Также мы писали, что в Telegram и других мессенджерах распространяется фейк от имени СБУ.

Причем в НБУ дали советы, как защититься от интернет-мошенников.

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