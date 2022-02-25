В Telegram и других мессенджерах распространяется фейк от имени СБУ

Украинцев предупредили о том, что в социальных сетях начали распространять фейковые сообщения от имени Службы безопасности Украины.

О чем говорится в этих сообщениях и как они выглядят – читайте ниже.

В Telegram и других мессенджерах распространяют фейк от имени Службы безопасности Украины. Якобы СБУ требует от украинцев перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку".

Эта ссылка похожа на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайн-ресурс Службы безопасности.

На самом деле, по ссылке вам предлагают добавить новое устройство к вашему аккаунту.

После этого враг получит доступ ко всей вашей истории переписки (кроме секретных чатов), а также сможет писать от вашего имени.

Важно! Ни в коем случае не переходите по этой ссылке и не сканируйте QR-код.

Напоминаем, что официальные информационные каналы СБУ это:

Сайт – www.ssu.gov.ua (без всяких добавочных символов)

Страница в Facebook и Telegram – https://t.me/SBUkr (верифицированная страница всегда с синей галочкой)

Заботьтесь от информационной безопасности. Защитим Украину вместе!