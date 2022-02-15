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В Украине активизировались интернет-мошенники: НБУ дал советы, как защититься

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 06:30
В Украине активизировались интернет-мошенники: НБУ дал советы, как защититься Фото: Национальный банк дал советы, как защититься от интернет-мошенников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Мошеннические действия в сети Интернет составляют почти 70% от всех обращений, которые поступают в киберполиции. За 2021 год направили в суд более 2000 уголовных производств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, фактически мошенничество через сеть Интернет является мировым трендом. И в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности.

Наиболее распространенные схемы

Самыми распространенными в 2021 году мошенническими схемами были:

  • продажа несуществующих товаров,
  • псевдовыигрыши,
  • телефонные мошенничества,
  • фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных,
  • завладение деньгами под предлогом сверхприбылей,
  • просьбы знакомых о помощи в социальных сетях.

В целом за прошлый год, по зафиксированным Национальной полицией случаям, киберпреступники обманули граждан более чем на 193 миллиона гривен.

Мошенничество с платежными картами

Как отметили в пресс-службе, самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия, благодаря применению которой люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карточек.

В НБУ советуют придерживаться простых правил во время взаимодействия с киберпространством, в частности в финансовых вопросах, - желательно иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением, зарегистрировать его и "привязать" к своим паспортным данным, внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере, контролировать свой мобильный телефон и не оставлять его без присмотра.

Напомним, по данным НБУ, в 2021 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия или сомнительные операции приходилось 65 гривен. Это на 35% больше, чем в 2020 году, когда было 48 гривен.

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