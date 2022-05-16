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Велика мережа АЗС звернулася до українців з важливим попередженням

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Понеділок 16 травня 2022 16:40
Велика мережа АЗС звернулася до українців з важливим попередженням Популярна мережа АЗК попередила про шахраїв (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Мережа АЗС "Укрнафта" попередила про шахраїв, які проводять "акції". Компанія просить громадян не переходити за підозрілими посиланнями.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

Як шахраї обдурюють українців

Повідомляється, що шахраї розсилають людям повідомлення у Whatsapp та Facebook.

"Ми отримали звернення про масове Whatsapp-розсилання "нібито" акції від "Укрнафти". Таке повідомлення розповсюджується в месенджерах і, можливо, зустрічатиметься на Facebook", - йдеться у повідомленні.

У компанії офіційно заявили, що ніяких опитувань вони не проводять та жодного відношення до розіграшу не мають.

Також вказані шахраями посиланням можуть містити шкідливі віруси. Окрім того, важливо не залишати на сайті свої персональні дані.

"Офіційним вебсайтом ПАТ "Укрнафта" є www.ukrnafta.com. Вказана шахраями адреса може містити віруси і використовуватися для фішінгу", - зазначає мережа АЗС.

До того ж опублікували повідомлення, яке розсилають шахраї.

Велика мережа АЗС звернулася до українців з важливим попередженнямАЗС "Укрнафта" попередила про шахраїв (facebook.com/Ukrnafta)

Основні правила безпеки в інтернеті

З кожним днем з’являються нові види шахрайства в інтернеті. Для того, щоб не втрапити у пастки, варто під час здійснення операцій в інтернеті дотримуватись таких правил:

  • Не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах;
  • Не переходити на підозрілі сайти, адже вони можуть містити віруси;
  • Нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код;
  • Перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;
  • Не робити передоплати у неперевірених інтернет-магазинах.

Нагадаємо, що під час війни шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему.

Також ми писали, що у Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені СБУ.

До того ж у НБУ дали поради, як захиститися від інтернет-шахраїв.

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