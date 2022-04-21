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Мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему: как она выглядит

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 18:58
Мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему: как она выглядит Мошенники во время войны придумали новую схему похищения средств (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мошенники в Украине начали использовать новую схему против вынужденных переселенцев. На телефоны начали приходить сообщения, в которых предлагают оформить социальные выплаты. Если украинцы переходят по ссылкам – злоумышленники получают доступ ко всем личным данным.

Как выглядят такие сообщения и что нужно знать о мошеннической схеме, рассказали в SPRAVDI.

Вынужденным переселенцам начали приходить смс-сообщения подозрительного содержания. В них сообщается о выплате материальной помощи ВПЛ.

"Здравствуйте, тут вы можете получить помощь гражданам Украины, 2200 для взрослых и 3000 на каждого ребенка! 1. Заходите на адрес получения выплат. 2. Нажмите "получить". 3. Авторизация. 4. Придет звонок/смс подтверждение из банка (на звонок нужно ответить). 5. Получение выплаты", - вот так выглядит приблизительный текст сообщения от мошенников.

Злоумышленники указывают ссылку на сайт, где якобы можно подать заявку на получение помощи. Украинцам предлагается ввести там свои персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

Таким образом люди автоматически передают мошенникам свои конфиденциальные данные. А те – используют данные, чтобы присвоить себе деньги вынужденных переселенцев.

Если вы заметили таких мошенников, то сразу сообщаете в киберполицию по адресу: [email protected]

Мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему: как она выглядит

Как не стать жертвой мошенников во время войны

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подготовили небольшую памятку о том, как не стать жертвой мошенников во время войны.

  • Получайте информацию по поводу выплат только из официальных источников
  • Внимательно проверяйте URL-адрес сайта
  • Не переходите по сомнительным ссылкам, не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых сайтах

Самые распространенные виды мошенничества в условиях военного положения:

  • Псевдоблаготворительность
  • Предложения аренды несуществующего жилья
  • Фейковые пассажирские перевозки
  • Продажа несуществующих товаров, в частности – военной амуниции
  • Организация переправки через государственную границу мужчин призывного возраста
  • Предоставление информации по поводу без вести пропавших граждан
  • Платное "разминирование"

Важно! Если ваша личная или финансовая информация оказалась у злоумышленников – немедленно заблокируйте карту и обратитесь в киберполицию.

Мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему: как она выглядит

Напомним, ранее мы писали о том, что разоблачена мошенническая схема наживы на войне.

А также рассказывали о том, что ГСЧС предостерегла от псевдопиротехников в Киевской области.

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