Мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему: как она выглядит
Мошенники в Украине начали использовать новую схему против вынужденных переселенцев. На телефоны начали приходить сообщения, в которых предлагают оформить социальные выплаты. Если украинцы переходят по ссылкам – злоумышленники получают доступ ко всем личным данным.
Как выглядят такие сообщения и что нужно знать о мошеннической схеме, рассказали в SPRAVDI.
Вынужденным переселенцам начали приходить смс-сообщения подозрительного содержания. В них сообщается о выплате материальной помощи ВПЛ.
"Здравствуйте, тут вы можете получить помощь гражданам Украины, 2200 для взрослых и 3000 на каждого ребенка! 1. Заходите на адрес получения выплат. 2. Нажмите "получить". 3. Авторизация. 4. Придет звонок/смс подтверждение из банка (на звонок нужно ответить). 5. Получение выплаты", - вот так выглядит приблизительный текст сообщения от мошенников.
Злоумышленники указывают ссылку на сайт, где якобы можно подать заявку на получение помощи. Украинцам предлагается ввести там свои персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.
Таким образом люди автоматически передают мошенникам свои конфиденциальные данные. А те – используют данные, чтобы присвоить себе деньги вынужденных переселенцев.
Если вы заметили таких мошенников, то сразу сообщаете в киберполицию по адресу: [email protected]
Как не стать жертвой мошенников во время войны
В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подготовили небольшую памятку о том, как не стать жертвой мошенников во время войны.
- Получайте информацию по поводу выплат только из официальных источников
- Внимательно проверяйте URL-адрес сайта
- Не переходите по сомнительным ссылкам, не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых сайтах
Самые распространенные виды мошенничества в условиях военного положения:
- Псевдоблаготворительность
- Предложения аренды несуществующего жилья
- Фейковые пассажирские перевозки
- Продажа несуществующих товаров, в частности – военной амуниции
- Организация переправки через государственную границу мужчин призывного возраста
- Предоставление информации по поводу без вести пропавших граждан
- Платное "разминирование"
Важно! Если ваша личная или финансовая информация оказалась у злоумышленников – немедленно заблокируйте карту и обратитесь в киберполицию.
Напомним, ранее мы писали о том, что разоблачена мошенническая схема наживы на войне.
А также рассказывали о том, что ГСЧС предостерегла от псевдопиротехников в Киевской области.