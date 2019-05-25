В кругу близких: как прошел второй день свадьбы Насти и Потапа (видео)

Свадьба Каменских и Потапа состоялась 23 мая в ресторане Fabius. 24 мая молодожены продолжили празднество, правда уже не с таким размахом. Соответствующее видео появилось в аккаунте фанатов украинской певицы.

Потап и Каменских устроили застолье в кругу семьи и близких друзей. На видео молодожены целуются, однако уже не в праздничных нарядах: Каменских одета в белые джинсы и футболку, Потап также - в футболке и шортах.

Данный ролик вызвал неоднозначные эмоции у пользователей. Кто-то в очередной раз напомнил Потапу про экс-супругу Ирину Горовую, другие же, напротив, порадовались, что Настя и Алексей теперь вместе:

Поздравляю! Всех благ!

Очень нежно.

А как же его семья... Ребенок...

Они уже лет 9 вместе. Очень давно они уже пара. Все знали, просто нельзя было говорить.

Искренне за них рада.

Какие вы классные.

Трогательно.

Напомним, что Каменских выглядит вовсе не так, как в лучшие годы. Из-за лишнего веса певицы в сети в очередной раз начали ходить слухи, что артистка находится в положении.

Мы писали, что экс-жена Потапа пришла с новым бойфрендом на его свадьбу.