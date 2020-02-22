Кругленькая сумма: молодым родителям приготовили приятный сюрприз

Помощь детям в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Власти предложили необычный способ помощи детям в Украине

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым власти хотят открыть депозит на имя каждого новорожденного украинца. Также чиновники назвали сумму, о которой идет речь, - 50 тысяч гривен.

В зарегистрированном законопроекте от 24.01.2020 г. №2801 "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно внедрения государственной помощи ребенку на будущее" предлагается открывать депозит на сумму 50 тысяч гривен.

Целью такой инициативы является оказание материальной, психологической поддержки молодым семьям (в долгосрочной перспективе - также молодым гражданам, которые вступают во взрослую жизнь), формирование уверенности в гражданах, что государство заботится о них и стремится оказать поддержку на всех этапах жизни, а также поддержка и стимулирование рождаемости в Украине.

Законопроект содержит в себе несколько предложений. Среди них:

Открывать на имя новорожденных украинский депозитные счета в том банке, который выберут родители или официальные опекуны ребенка. На эти счета государство переведет 50 тысяч гривен. Средства можно использовать досрочно - до 18 лет, в случае, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей нет; если ребенок потерял жилье в результате стихийного бедствия или других обстоятельств, а также на получение высшего образования (если сумма вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения). Предлагают разрешить вкладывать накопленные на депозите средства в инвестиционные и страховые фонды.

Напомним, что ранее Кабмин расширил перечень льготных категорий детей.