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Кругленька сума: молодим батькам приготували приємний сюрприз

STYLERЖиття    22.02.2020 - 17:40
Кругленька сума: молодим батькам приготували приємний сюрприз
Допомога дітям в Україні (колаж: РБК-Україна)

Влада запропонувала незвичний спосіб допомоги дітям в Україні

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким влада хоче відкрити депозит на ім'я кожного новонародженого українця. Також чиновники назвали суму, про яку йде мова, - 50 тисяч гривень.

У зареєстрованому законопроєкті від 24.01.2020 р. №2801 "Про внесення змін до Закону України" Про державну допомогу сім'ям з дітьми "щодо впровадження державної допомоги дитині на майбутнє" пропонується відкривати депозит на суму 50 тисяч гривень.

Метою такої ініціативи є надання матеріальної, психологічної підтримки молодим сім'ям (в довгостроковій перспективі - також молодим громадянам, які вступають у доросле життя), формування впевненості у громадян, що держава піклується про них і прагне надати підтримку на всіх етапах життя, а також підтримка і стимулювання народжуваності в Україні

Законопроєкт містить у собі кілька пропозицій. Серед них:

  1. Відкривати на ім'я новонароджених український депозитні рахунки у тому банку, який оберуть батьки або офіційні опікуни дитини.
  2. На ці рахунки держава переведе 50 тисяч гривень.
  3. Кошти можна використовувати достроково - до 18 років, у разі, якщо дитина важко захворіла, а грошей на лікування у батьків немає; якщо дитина втратила житло в результаті стихійного лиха або інших обставин, а також на отримання вищої освіти (якщо сума вкладу покриває не менше половини вартості навчання).
  4. Пропонують дозволити вкладати накопичені на депозиті кошти в інвестиційні та страхові фонди.

Нагадаємо, що раніше Кабмін розширив перелік пільгових категорій дітей.

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