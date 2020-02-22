Кругленька сума: молодим батькам приготували приємний сюрприз

Допомога дітям в Україні (колаж: РБК-Україна)

Влада запропонувала незвичний спосіб допомоги дітям в Україні

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким влада хоче відкрити депозит на ім'я кожного новонародженого українця. Також чиновники назвали суму, про яку йде мова, - 50 тисяч гривень.

У зареєстрованому законопроєкті від 24.01.2020 р. №2801 "Про внесення змін до Закону України" Про державну допомогу сім'ям з дітьми "щодо впровадження державної допомоги дитині на майбутнє" пропонується відкривати депозит на суму 50 тисяч гривень.

Метою такої ініціативи є надання матеріальної, психологічної підтримки молодим сім'ям (в довгостроковій перспективі - також молодим громадянам, які вступають у доросле життя), формування впевненості у громадян, що держава піклується про них і прагне надати підтримку на всіх етапах життя, а також підтримка і стимулювання народжуваності в Україні

Законопроєкт містить у собі кілька пропозицій. Серед них:

Відкривати на ім'я новонароджених український депозитні рахунки у тому банку, який оберуть батьки або офіційні опікуни дитини. На ці рахунки держава переведе 50 тисяч гривень. Кошти можна використовувати достроково - до 18 років, у разі, якщо дитина важко захворіла, а грошей на лікування у батьків немає; якщо дитина втратила житло в результаті стихійного лиха або інших обставин, а також на отримання вищої освіти (якщо сума вкладу покриває не менше половини вартості навчання). Пропонують дозволити вкладати накопичені на депозиті кошти в інвестиційні та страхові фонди.

Нагадаємо, що раніше Кабмін розширив перелік пільгових категорій дітей.