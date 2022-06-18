UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кроше, бермуды и клоги: стилист назвал главные тренды мужской моды этого лета

Мужская мода 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Стилист Матвей Калугин рассказал о мужских модных трендах лета 2022, которые превалируют в коллекциях как люксовых брендов, так и масс-маркета, и на которые стоит обратить внимание.

К тому же, список пригодится украинским брендам мужской одежды, для которых после закрытия многих мировых брендов освободилась огромная ниша для развития своего потенциала, отметил он в своем Instagram.

Что носить мужчинам летом 2022: главные тренды

Удлиненные бермуды - это не только стильно, но и удобно. Придают образам идеальный баланс собранности и расслабленности. Прекрасно подойдут как с пиджаком, так и с оверсайз футболкой.



Этим летом популярными в мужских коллекциях стали топы без рукавов - это футболки и майки, жилеты и накидки.



Кроп-футболки - тренд "с перчинкой", непривычный для мужского гардероба. Однако очень крутой, поскольку может подчеркнуть пресс и сделать визуальный акцент на ногах.



Цветные костюмы - отличный выбор для тех, кто хочет яркости и эксцентричности. Подойдут как на каждый день с кроссовками и майкой, или для более особых событий.



Кроше - очень летний и расслабленный тренд, который мыслями переносит нас на жаркое морское побережье. А еще, это классный способ добавить новой текстуры к луку.



Рванье не оставляет Олимп мужских трендов уже несколько сезонов, и в этом году это - не только джинсы, но и шорты, куртки и даже футболки.



Towel effect, или же эффект "полотенца" на одежде мы могли наблюдать среди европейских блогеров. В качестве эксперимента с фактурой - почему бы и нет?



Для экспериментов с летней обувью подойдут клоги - сандалии, которые имеют закрытый носок. Это могут быть кожаные, более спокойные вариации, или же замшевые, фетровые или даже с овчиной.



Цветные очки добавят мягкого акцента даже к нейтральному образу. К тому же, приобрести очки - это недорого, а завершенность образа повышается кратно.

Мужская мода лета 2022 - главные тренды (instagram.com/matveyykl)

Напомним, ранее стилист назвала главные тренды в обувной моде лета 2022 и показала самые модные модели.

Мы также опубликовали 8 способов сделать летний образ ярким и интересным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды