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Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Чоловіча мода 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Стиліст Матвій Калугін розповів про чоловічі модні тренди літа 2022, які превалюють в колекціях як люксових брендів, так і мас-маркету, і на які варто звернути увагу.

До того ж, список стане у пригоді українським брендам чоловічого одягу, для яких після закриття багатьох світових брендів звільнилася величезна ніша для розвитку свого потенціалу, зазначив він у своєму Instagram.

Що носити чоловікам влітку 2022: головні тренди

Подовжені бермуди - це не лише стильно, але й зручно. Надають образам ідеальний баланс зібраності та розслабленості. Чудово пасуватимуть як з піджаком, так і з оверсайз футболкою.



Цим літом популярними в чоловічих колекціях стали топи без рукавів - це футболки та майки, жилети та накидки.



Кроп-футболки - тренд "з перчинкою", незвичний для чоловічого гардеробу. Проте дуже крутий, оскільки може підкресилити прес та зробити візуальний акцент на ногах.



Кольорові костюми - чудовий вибір для тих, хто прагне яскравості та ексцентричності. Підійдуть як на повсякдень з кросівками та майкою, або для більш особливих подій.



Кроше - дуже літній та розслаблений тренд, який думками переносить нас на спекотне морське узбережжя. А ще, це класний спосіб додати нової текстури до луку.



Рванощі не полишають Олімпу чоловічих трендів вже декілька сезонів, і цього року це - не лише джинси, а й шорти, куртки та навіть футболки.



Towel effect, або ж ефект "рушника" на одязі ми могли спостерігати серед європейських блогерів. У якості експерименту з фактурою- чому б і ні?



Для експериментів з літнім взуттям підійдуть клоги - сандалії, які мають закритий носок. Це можуть бути шкіряні, більш спокійні варіації, або ж замшеві, фетрові чи навіть з овчиною.



Кольорові окуляри додадуть м‘якого акценту навіть до нейтрального образу. До того ж, придбати окуляри - це недорого, а завершеність образу підвищується кратно.

Чоловіча мода літа 2022 - головні тренди (instagram.com/matveyykl)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала головні тренди у взуттєвій моді літа 2022 і показала наймодніші моделі.

Ми також публікували 8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим.

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Модні тренди