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У Кропивницькому відкрили перший незвичайний МакДональдз: що в ньому особливого (фото)

МакДональдз із сортувальною станцією (фото: пресслужба)
Автор: Юлія Гаюк

У Кропивницькому відкрили перший МакДональдз і відразу особливий. У закладі розмістили сортувальну станцію. Крім того, місце розташування ресторану обирали самі мешканці Кропивницького.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу компанії.

Що відомо про новий МакДональдз

Для Кропивницького це перший заклад світової мережі фастфуду. Ще у 2021 році МакДональдз ініціював опитування серед місцевих мешканців, чи згодні вони на відкриття ресторану. 

Тоді 85% мешканців Кропивницького схвально відповіли, а 74% - підтримали ідею відкриття ресторану в Центральному сквері.

Адреса та графік роботи нового МакДональдз (скриншот)

Новий МакДональдз розпочав свою роботу на вулиці Велика Перспективна, 45/9. Він може вмістити 129 гостей у залі та 144 - на терасі.

Традиційно в закладі є термінали самообслуговування й сервіс обслуговування за столиком. Крім того, на вході клієнтів зустрічають експерти з гостинності.

І ресторан, і МакДрайв працюють з 07:00 до 22:00. Послуга доставки через McDelivery стане доступною за кілька тижнів.

Як і всі решта ресторанів в Україні, під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, працівники та відвідувачі переходять у найближче укриття. Заклад відновлює свою роботу через годину після скасування тривоги.

У Кропивницькому відкрили перший МакДональдз (фото: Мирослава Липа / Укрінформ)

Особливість нового МакДональдз полягає в тому, що він енергоефективний та оснащений сортувальними станціями для розділення відходів на папір, пластик, стаканчики, рідину тощо.

Раніше ми повідомляли про те, що МакДональдз відкрили в місті Яремче.

Читайте також повний перелік міст в Україні, де відкрився МакДональдз.

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МакДональдзКропивницький