В Кропивницком открыли первый необычный МакДональдз: что в нем особенного (фото)

Что известно о новом МакДональдсе

Для Кропивницкого это первое заведение мировой сети фастфуда. Еще в 2021 году МакДональдз инициировал опрос среди местных жителей, согласны ли они на открытие ресторана.

Тогда 85% жителей Кропивницкого одобрительно ответили, а 74% - поддержали идею открытия ресторана в Центральном сквере.

Адрес и график работы нового МакДональдз (скриншот)

Новый МакДональдс начал свою работу на улице Большая Перспективная, 45/9. Он может вместить 129 гостей в зале и 144 - на террасе.

Традиционно в заведении есть терминалы самообслуживания и обслуживание обслуживания за столиком. Кроме того, на входе клиентов встречают эксперты по гостеприимству.

И ресторан, и МакДрайв работают с 07:00 до 22:00. Услуга доставки через McDelivery станет доступна через несколько недель.

Как и все остальные рестораны в Украине, во время воздушной тревоги рестораны закрываются, работники и посетители переходят в ближайшее укрытие. Заведение возобновляет свою работу через час после отмены тревоги.

В Кропивницком открыли первый МакДональдз (фото: Мирослава Липа / Укринформ)

Особенность нового МакДональдза состоит в том, что он энергоэффективный и оснащен сортировочными станциями для разделения отходов на бумагу, пластик, стаканчики, жидкость и т. д.