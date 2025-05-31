За крок до літа. 12 українських пісень про спеку, відпустку і справжній релакс

Вже скоро настає літо, а атмосферні українські пісні допоможуть хоча б трохи налаштуватися на сезон, який раніше в усіх асоціювався з відпочинком, морем та радістю. Нові та вже легендарні, сумні та веселі - ви можете створити свій настрій та поринути у світ музики.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 12 українських пісень про літо, які точно варто послухати.
Перші рядки говорять самі за себе. І ця пісня, як і кліп до неї, точно нагадають вам про спекотне літо.
"Липень на дворі
Липне до спини
Сонечко пече
Що ти хочеш ще?".
Культова пісня з тим самим вайбом, якого всім так бракує. І нині рядки про відпустку та відпочинок можуть нагадати про легку та невимушену атмосферу, яка точно є у спогадах кожного.
Неймовірно легкий та кумедний трек, під який хочеться ніжитеся десь під сонечком й ні про що не думати. Слухайте і дозвольте всім заздрити вашому гарному настрою.
Популярний трек, який ви точно колись чули. А навіть якщо ні, то рядки запам'ятовуються одразу!
"Літо-літо я поїду на край світуЗаберу тебе собою всеодно Не кажи, що сонце, море, теплий вітер Це не те, що ми хотіли так давно".
Багато хто хоча б раз у житті уявляв, як відповідає на дзвінки словами: "А я на морі". І саме ця пісня ніби малює здійснення мрії. Весела, атмосфера і дійсно про літо.
Так-так, хітом цього літа вже стала перекладена пісня, яка виявилася справжнім "вибухом" в українському шоу-бізнесі. Нині вона вже не про спогади, а про те, що є в нас зараз.
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