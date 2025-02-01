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"Заслухано до дірок": FIЇNKA назвала 10 улюблених пісень

Субота 01 лютого 2025 14:29
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"Заслухано до дірок": FIЇNKA назвала 10 улюблених пісень FIЇNKA (фото надане співачкою)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка FIЇNKA, яка цього року потрапила в "десятку" фіналістів Національного відбору на Євробачення, розповіла, яку музику любить слухати. Виявилося, в її особистому топі чимало цікавих треків.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Ірина Вихованець (справжнє ім'я FIЇNKA) поділилася список з 10 улюблених пісень.

Що слухає FIЇNKA

Так, співачка розповіла, що дуже любить українську музику. І є пісні, які вона "заслухала до дірок".

В її особистий топ-10 потрапили наступні треки:

  • Океан Ельзи - "Сьогодні"
  • Карна - "Моя мила"
  • Андрій "Нічлава" - "Вставай, Сонце!"
  • Jerry Heil - "СНІГ"
  • ROXOLANA - "Мистецтво"
  • KLER x alyona alyona - "Тільки в твоїх обіймах"
  • KALUSH feat. alyona alyona - "Гори"
  • Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"
  • Скрябін - "Квінти"
  • Христина Соловій - "Камертон"

Про що пісня FIЇNKA для Нацвідбору

Нагадаємо, конкурсний трек співачки отримав назву "Культура". В інтерв'ю РБК-Україна FIЇNKA розповідала, що хоче донести важливий меседж своїй країні, а вже потім всьому світу.

"Хочу нагадати про те, що потрібно єднатися, триматися свого. В мене є важливе гасло: "Свій до свого по своє". Ці слова свого часу були гаслом українських націоналістів. І зараз це гасло про те, щоб українські бізнеси та люди єдналися для створення свого, для збереження традицій та культури", - пояснювала співачка, яка виступатиме в фіналі Нацвідбору під номером 7.

Раніше вже вийшло інтерв'ю Маші Кондратенко про Євробачення, реакцію на критику, Потапа і Настю, й про мемні пісні.

Також слухайте всі 10 пісень фіналістів Нацвідбору.

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