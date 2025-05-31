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В шаге от лета. 12 украинских песен о жаре, отпуске и настоящем релаксе

Песни о лете (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро наступает лето, а атмосферные украинские песни помогут хотя бы немного настроиться на сезон, который раньше у всех ассоциировался с отдыхом, морем и радостью. Новые и уже легендарные, грустные и веселые - вы можете создать свое настроение и окунуться в мир музыки.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 12 украинских песен о лете, которые точно стоит послушать.

VOLODYMYR DANTES - "ЧУЄШ"

Первые строки говорят сами за себя. И эта песня, как и клип к ней, точно напомнят вам о жарком лете.

"Липень на дворі
Липне до спини
Сонечко пече
Що ти хочеш ще?".

 

ВВ - "Відпустка"

Культовая песня с тем самым вайбом, которого всем так не хватает. И сейчас строки об отпуске и отдыхе могут напомнить о легкой и непринужденной атмосфере, которая точно есть в воспоминаниях каждого.

 

LATEXFAUNA - "BOUNTY"

Невероятно легкий и забавный трек, под который хочется нежиться где-то под солнышком и ни о чем не думать. Слушайте и позвольте всем завидовать вашему хорошему настроению.

 

Наталка Карпа - "Літо-літо"

Популярный трек, который вы точно когда-то слышали. А даже если нет, то строки запоминаются сразу!

"Літо-літо я поїду на край світу Заберу тебе собою всеодно Не кажи, що сонце, море, теплий вітер Це не те, що ми хотіли так давно".

 

Mad Heads - "А я на морі"

Многие хотя бы раз в жизни представляли, как отвечают на звонки словами: "А я на море". И именно эта песня будто рисует осуществление мечты. Веселая, атмосферная и действительно о лете.

 

Виталий Козловский - "Пінаколада"

Да-да, хитом этого лета уже стала переведенная песня, которая оказалась настоящим "взрывом" в украинском шоу-бизнесе. Сейчас она уже не о воспоминаниях, а о том, что есть у нас сейчас.

 

Также слушайте следующие песни:

  • Тартак - "Нашеліто"

  • Ирина Билык - "Просто літо"

  • БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "ЛітоКамон"

  • KRISTONKO - "Літо"

  • Александр Пономарев - "Море"

  • Антитела - "Лови момент"

 

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