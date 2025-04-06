Попса, яку не соромно любити: 20 українських пісень на будь-який випадок життя
Українська поп-музика настільки різнобарвна, що кожен може знайти щось для себе, навіть якщо не вважає себе фаном цього жанру. Сумні, веселі, жартівливі - треків дійсно чимало.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 20 пісень (з минулого та сьогодення), серед яких можна знайти дещо особливе.
Українська попса, за яку не має бути соромно
Почнемо топ-20 з "десятки" пісень, які вже стали шлягерами. Їх співають та знають вже декілька поколінь, але всі вони досі залишаються актуальними.
Олександр Пономарьов - "Ніченькою темною"
Легка романтична пісня подарує вам весняний настрій та допоможе на мить забути про все навколо. "Любов - то велика наука", - співає Пономарьов, і він правий.
ТНМК - "Гранули"
Культова пісня, слова якої, мабуть, знають майже всі. Звісно, хлопці більше хіп-хоп, а не просто поп, але трек дійсно грав звідусіль.
Скрябін - "Спи собі сама"
Сумний та глибокий трек торкається душі, а після його прослуховування важко залишитися байдужим. Про такі пісні кажуть, що це хіт на всі часи.
Наталія Могилевська - "Відправила меседж"
Цей поп-хіт розбивав серця й змушував плакати, дозволяв посумувати й просто поринути в спогади. Нині він не втратив актуальність, а тому заслуговує на місце у вашому плейлисті.
ВВ - "Весна"
Пісня, якій вже за декілька років "виповниться" 30, залишається хітовою й нині. Але мало хто замислюється над її сенсами, адже весела мелодія поєднується з дуже глибокими словами.
Також слухайте:
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Ірина Білик - "Одинокая"
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Оксана Білозір - "Горобина ніч"
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Павло Зібров - "Хрещатик"
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Іво Бобул та Лілія Сандулеса - "А липи цвітуть"
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Віктор Павлік - "Ти подобаєшся мені"
А друга "десятка" цього топ-20 - сучасні поп-хіти, які вийшли не так давно (а може і давно, але це мало хто помітив.
Бумбокс - "Квіти в волоссі"
Цей трек вийшов давно, але й досі може претендувати на місце у вашому плейлисті. До того ж, Хливнюк, як і раніше виконує її на концертах.
DZIDZIO - "Я і Сара"
Весела, запальна, легка і така, що надовго "засяде" в голову, якщо десь випадково її почути. Ця пісня підіймає настрій та здатна розвеселити буквально з перших нот.
KAZKA - "Свята"
Тож свята чи ні? Мабуть, 43 мільйони переглядів свідчать про те, що слухачі досі не можуть з цим визначатися.
alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
З цією піснею Україна виступила на Євробаченні минулого року. І вона точно має бути в "двадцятці" поп-хітів.
Макс Барських - "Тумани"
Перекладена версія треку стала сюрпризом для фанів, які вже давно хотіли заспівати "Тумани" українською. Слова запам'ятовуються миттєво.
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MONATIK - "Кружить"
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Dantes - "Сумні танці"
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Тіна Кароль - "Вабити"
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Vlad Darwin - "Три сестри"
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DOROFEEVA - "Різнокольорова"
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