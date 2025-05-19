Музика, щоб поплакати: 15 українських пісень, які розбивають серце

Часом хочеться трошки посумувати, поплакати й навіть себе пожаліти, але в цьому немає нічого поганого, кожна людина потребує "перезавантаження". Серед українських пісень можна знайти вдалий "акомпанемент" під струни душі - сучасні треки або перевірені роками, різножанрові, драматичні й глибокі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 15 кліпів, які можна дивитися, коли сумно.

Бумбокс - "Люди"

Це кліп, у якому багато тиші. В ньому кожен кадр, немов запитання без відповіді. І ця простота вражає більше за слова.

CHEEV - "Рана"

Голос співака "ріже" простір так, ніби ось-ось поллються сльози. Кліп про надрив і втому. І про те, що ми не вміємо зцілюватися.

Марія Бурмака - "Розлюби"

Ця пісня не про образу, а про неможливість більше любити. Дуже глибока й дійсно змушує багато про що замислитися. І кліп залишає після себе неймовірні враження.

Скрябін - "Спи собі сама"

Це вже не пісня, а справжня легенда. Але навіть зараз, коли лунає ця мелодія, щось зсередини зупиняється. Бо "Спи собі сама" звучить як фінал історії, яка болить досі.

Jerry Heil, YARMAK - "З якого ти поверху неба?"

Нова і чесна робота, після якої довго не хочеться нічого слухати. Дует недарма підкорює соцмережі, адже став новим подихом в українській музиці, і дійсно може розчулити.

Арсен Мірзоян - "Джеральдіна"

Кліп, ніби маленьке кіно про біль і про ту любов, яка залишилась десь там. Кожен кадр торкається серця. Хітовий варіант для "поплакати", який вже перевірено часом.

Ірина Білик - "Сніг"

Скільки б разів її не слухав, все одно здригаєшся на фразі про сніг. Вона про те, що було і вже не повернеться. Ідеальна пісня, щоб згадати, як це - по-справжньому кохати й втрачати.

Саша Чемеров & Бумбокс - "Любила"

Це не просто про кохання, яке закінчилось. Це про біль, який ще досі тут. А кліп нагадує спогад, який сам до тебе прийшов.

Олександр Пономарьов - "Я ніколи нікому тебе не віддам"

Після цього кліпу хочеться довго мовчати. Він змушує плакати й відчувати, розуміти, що насправді важливо.

FIINKA - "Плакали"

Це не про втрачене кохання, а про біль, який відомий українцям не з кіно. Пронизлива й щемлива пісня, яку важко дослухати без сліз.

Також слухайте:

O.Torvald - "Без тебе"

Тіна Кароль - "Ніжно"

SKYLERR - "Лілії"

СКАЙ - "Струна"