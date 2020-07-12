Кризис и карантин – не помеха: украинцам сильно поднимут тарифы ЖКХ

Электростанция (иллюстративное фото: canva.com)

Цены на электроэнергию в Украине повысятся больше, чем на 50%

Тарифы ЖКХ в Украине с 1 августа будут более высокими в графе электрообеспечения. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%. Соответствующее решение приняли, чтобы компания могла получить деньги на погашение задолженности перед производителями "зеленой энергетики", сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

При этом указано, что сначала тариф хотели повысить в 2,1 раза — до 327,97 грн/Ватт-час, а начальным предложением было довести его до 604,51 грн/Ватт-час.

Как отмечается, возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные деньги международных финансовых организаций, что позволит предотвратить моментальную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и "зелеными" меморандумом.

Ранее исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что вместо ряда системных, эффективных мер для решения кризиса в энергетике НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз, что является неэффективным решением. Некоторые эксперты уже выразили мнение, что в связи с повышением тарифов еще больше украинцев не смогут платить по платежкам.

Стоит отметить, что задолженность населения по оплате услуг ЖКХ стабильно составляет около 60 млрд грн, причем в отопительный сезон она существенно больше. По итогам мая 2020 года задолженность населения за услуги ЖКХ ‒ 59,9 млрд грн.

Ранее мы также писали, что до 1 октября этого года всем должникам необходимо погасить или реструктуризировать свою задолженность. В Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, лишать права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.

Напомним, что ранее украинцы на карантине сократили долги за коммуналку.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил прекращать выплаты переселенцам во время карантина.