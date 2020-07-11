Цены на электроэнергию вырастут с 1 августа

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится более чем на 50%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%. Соответствующее решение приняли, чтобы компания могла получить деньги на погашение задолженности перед производителями "зеленой энергетики".

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Также отмечается, что сначала тариф хотели повысить в 2,1 раза - до 327,97 грн/ Ватт-час, а начальным предложением было довести его до 604,51 грн/Ватт-час.

Отмечается, что возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства международных финансовых организаций, что позволит предотвратить моментальную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и "зелеными меморандумом".

Ранее и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что вместо ряда системных, эффективных мер для решения кризиса в энергетике НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз, что является неэффективным решением.

Напомним, 10 июня Кабмин подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы.