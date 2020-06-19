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Кабмин запретил прекращать выплаты переселенцам во время карантина

Новости » Политика     19.06.2020 - 12:32
Кабмин запретил прекращать выплаты переселенцам во время карантина
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Переселенцы в случае потери работы продолжат получать выплаты

Кабинет министров Украины запретил во время карантина прекращать выплаты внутренним переселенцам. Речь идет о выплатах на аренду жилья и оплату услуг ЖКХ.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Согласно принятым изменениям, выплаты продолжаются на период карантина и на один месяц после его отмены без необходимости обращения по истечению шестимесячного срока.

При этом органы социальной защиты в течение месяцы после отмены карантина должны провести перерасчет выплат на основании поданных переселенцем заявления и необходимых документов. Если окажется, что за период карантина переселенцу выплатили больше, то разница будет изыматься.

Кроме того, уточняется, что если переселенец потерял работу, то положение о прекращении выплат не применяются на период карантина и в течение месяца после его отмены.

Фото: постановление Кабмина

Отметим, размер пособия для переселенцев в 2020 году составляет 442 гривны для трудоспособных лиц, 1000 гривен для пенсионеров и детей. При этом семья не может получать больше 3 000 гривен.

Напомним, ранее Кабинет министров упростил идентификацию переселенцев, автоматизировав обмен данными между Министерством социальной политики и Государственной пограничной службой.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныпереселенцывыплаты
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