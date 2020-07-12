Криза і карантин – не перешкода: українцям сильно піднімуть тарифи ЖКГ

Електростанція (ілюстративне фото: canva.com)

Ціни на електроенергію в Україні підвищаться більше, ніж на 50%

Тарифи ЖКГ в Україні з 1 серпня будуть більш високими у графі електрозабезпечення. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%. Відповідне рішення прийняли, щоб компанія могла отримати гроші на погашення заборгованості перед виробниками "зеленої енергетики", повідомила пресслужба НКРЕКП.

При цьому зазначено, що спочатку хотіли підвищити тариф у 2,1 раза — до 327,97 грн/Ват-година, а початковою пропозицією було довести його до 604,51 грн/Ват-година.

Як наголошується, можливість знизити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні гроші у міжнародних фінансових організацій, що дозволить запобігти моментальне навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України та "зеленими" меморандумом.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславець заявила, що замість низки системних, ефективних заходів для вирішення кризи в енергетиці НКРЕКП пропонує просто підняти тариф НЕК "Укренерго" в кілька разів, що є неефективним рішенням. Деякі експерти вже висловили думку, що у зв'язку з підвищенням тарифів ще більше українців не зможуть платити за платіжками.

Варто відзначити, що заборгованість населення з оплати послуг ЖКГ стабільно становить близько 60 млрд грн, причому в опалювальний сезон вона істотно більше. За підсумками травня 2020 року заборгованість населення за послуги ЖКГ ‒ 59,9 млрд грн.

Раніше ми писали, що до 1 жовтня цього року всім боржникам необхідно погасити або реструктуризувати свою заборгованість. В Раді був зареєстрований законопроєкт, який пропонує українцям, які мають борги за комунальні послуги, позбавляти права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.

Нагадаємо, що раніше українці на карантині скоротили борги за комуналку.

Раніше повідомлялося, що Кабмін заборонив припиняти виплати переселенцям під час карантину.