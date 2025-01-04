Кривошапко втретє одружився. Де зараз співак, який "служив" в ТрО, а потім опинився за кордоном

Олександр Кривошапко одружився втретє

Святкування пройшло в США, де нині мешкають закохані. Серед запрошених гостей були лише найближчі друзі пари.

"Офіційно Містер та Місіс", - підписала наречена кадри з церемонії, а також додала смайл у вигляді каблучки.

На весіллі вони з'явилися у стриманих образах. Христина постала в довгій білій сукні, яка мала виріз на нозі. Також на голові дівчини можна побачити фату. Кривошапко для особливої події обрав чорні класичні брюки та білу сорочку.

Олександр Кривошапко і його обраниця Христина (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko) Олександр Кривошапко і його обраниця Христина (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Для Олександра цей шлюб є третім. Першою його законною обраницею була хореограф Тетяна Денисова, і співаку на той момент було лише 19 років, а жінка була старша за нього на 12 років. Їхні стосунки закінчилися так само швидко, як і розпочалися. Після цього Олександр одружувався вдруге - з моделлю Мариною Кінські. У цих стосунках у нього народилася донька Аліса, і нині дівчинці 7 років.

Дружина Олександра Кривошапка (фото: instagram.com/krystyna__yu) Олександр Кривошапко і його обраниця Христина (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko) Олександр Кривошапко і його обраниця Христина (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Що відомо про Олександра Кривошапка

На початку повномасштабної російсько-української війни артист повідомляв, що вступав до ТРО. Поділитися такою новиною він вирішив на тлі того, що у соцмережах йому почало "прилітати" за те, що він, як інші чоловіки, не боронить свою країну на фронті.

Тоді знаменитість показав документи та пояснив, чому не хотів розкривати свою діяльність раніше.

"У цьому відео я хочу відповісти всім тим, хто щодня відправляє мене до складу українських військ. Вже два з половиною місяці я перебуваю на контракті з добровольчим батальйоном. Просто не надавав цьому широкого розголосу, бо паралельно з цим займався іншою справою-нашим благодійним фондом. Тому не турбуйтеся - з духом все добре. Слава Україні!", - говорив Олександр.

Також він підкреслював, що не слід критикувати когось у випадку, якщо ви не володієте повною інформацією про те, що відбувається. Але згодом стало відомо, що співак якимось чином виїхав за кордон і мешкає зараз в Америці.

У його блозі можна знайти кадри, зроблені в різних країнах, проте більшість із них зроблені в США. На багатьох знімках він позує з уже тепер своєю законною обраницею.

Олександр Кривошапко і його обраниця Христина (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

У минулому, коли Кривошапко лише оголосив про нові стосунки, він називав Христину "своїм промінчиком світла".

Що стосується його ексобраниці Тетяни Денисової, то вона робить вигляд, ніби ніякої російської агресії в Україні немає. Більше того, у 2021 році танцюристка відмовилася від українського громадянства на користь російського. Нині, як повідомляли ЗМІ, вона живе за кордоном.

Кривошапко коментував позицію колишньої коханої:

"Ми не спілкувалися за час війни. Зв'язувалися за кілька місяців з юридичних питань, добре поговорили. Я не можу за неї озвучувати, але, думаю, у неї є причини мовчати. Промовчав би я в такій ситуації? Ні. У неї є на це приводи".

Кривошапко та Денисова (фото: wikipedia.org)