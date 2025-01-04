Кривошапко в третий раз женился. Где сейчас певец, который "служил" в ТрО, а потом оказался за границей

Украинский исполнитель Александр Кривошапко женился в третий раз. Со своей избранницей Кристиной он узаконил отношения, которые длятся уже чуть больше года. Радостной вестью звезда поделился в соцсетях, опубликовав фото с празднования.
И РБК-Украина (проект Styler) пишет детальнее, что известно.
Гуляние прошло в США, где сейчас живут влюбленные. Среди приглашенных гостей были только самые близкие друзья пары.
"Официально Мистер и Миссис", - подписала невеста кадры с церемонии, а также добавила смайл в виде кольца.
На свадьбе они появились в сдержанных образах. Кристина предстала в длинном белом платье, которое имело вырез на ноге. Также на голове девушки можно увидеть фату. Кривошапко для особого события выбрал черные классические брюки и белую рубашку.
Для Александра этот брак является третьим. Первой его законной избранницей была хореограф Татьяна Денисова, и певцу на тот момент было всего 19 лет, а женщина была старше его на 12 лет. Их отношения закончились так же быстро, как и начались. После этого Александр женился во второй раз - на модели Марине Кински. В этих отношениях у него родилась дочь Алиса, и сейчас девочке 7 лет.
В начале полномасштабной российско-украинской войны артист сообщал, что вступал в ТРО. Поделиться такой новостью он решил на фоне того, что в соцсетях ему начало "прилетать" за то, что он, как другие мужчины, не защищает свою страну на фронте.
Тогда знаменитость показал документы и объяснил, почему не хотел раскрывать свою деятельность раньше.
"В этом видео я хочу ответить всем тем, кто ежедневно отправляет меня в состав украинских войск. Уже два с половиной месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном. Просто не придавал этому широкой огласки, потому что параллельно с этим занимался другим делом - нашим благотворительным фондом. Поэтому не беспокойтесь - с духом все хорошо. Слава Украине!", - говорил Александр.
Также он подчеркивал, что не следует критиковать кого-то в случае, если вы не владеете полной информацией о происходящем. Но впоследствии стало известно, что певец каким-то образом выехал за границу и живет сейчас в Америке.
В его блоге можно найти кадры, сделанные в разных странах, однако большинство из них сделаны в США. На многих снимках он позирует с уже теперь своей законной избранницей.
В прошлом, когда Кривошапко только объявил о новых отношениях, он называл Кристину "своим лучиком света".
Что касается его экс-избранницы Татьяны Денисовой, то она делает вид, будто никакой российской агрессии в Украине нет. Более того, в 2021 году танцовщица отказалась от украинского гражданства в пользу российского. Сейчас, как сообщали СМИ, она живет за границей.
Кривошапко комментировал позицию бывшей возлюбленной:
"Мы не общались за время войны. Связывались через несколько месяцев по юридическим вопросам, хорошо поговорили. Я не могу за нее озвучивать, но, думаю, у нее есть причины молчать. Промолчал бы я в такой ситуации? Нет. У нее есть на это поводы".
Мы писали, что Терен и Белень сделали неожиданное заявление после того, как их рассекретили.
Тем временем финалистка "Холостяка" ответила на обвинения, что она скрывает своего отца-депутата.
Для написания материала были использованы источники: посты из Instagram Александра Кривошапко и его избранницы Кристины, издание Clutch, информация о Татьяне Денисовой со страницы Википедия.