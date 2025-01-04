Фіналістка "Холостяка" відповіла на звинувачення, що вона приховує свого батька-депутата

Так, під час випусків «Холостяка» Анастасія неодноразово говорила про те, що їй фінансово допомагає батько.

Однак на тижні знайомства Олександра Терена з батьками фіналісток тато Юзьвак не зміг бути присутнім. Це дало привід для чуток, що його доходи можуть бути отримані не зовсім чесним шляхом.

24-річна дівчина вирішила відповісти на плітки.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Вона заявила, що не вважає своєю проблемою те, що деякі важливі моменти, зокрема історія про її батька та фрагмент спілкування з Олександром Тереном про це, не були показані в епізодах шоу.

Настя підкреслила, що її батько дійсно був депутатом, і пообіцяла розповісти більше про це згодом.

"Це не моя проблема, що історію про мого батька і ще дуже багато нюансів та деяке спілкування з Олександром не були показані в епізодах. Так, мій тато був депутатом, згодом я розповім про це більше. Можете перевірити, де хочете, скільки бізнесів у нього було до того моменту, як він став депутатом", - звернулася тарологиня до хейтерів.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Також фіналістка реаліті поділилася деякими деталями про бізнес її батьків.

"Мої мама і тато відкрили ФОП ще у 2003 році, де вони починали свою кар'єру в бізнесі. Вони починали з мінуса, з кредиту, з застави свого будинку, щоб відкрити перший бізнес. Тільки вони і я знають, як тяжко вони добилися такого рівня", - поділилася дівчина.

"На жаль, у людей з країн СНД дуже лімітоване мислення щодо того, як можна заробити гроші. Якщо людина трішки більше заробляє, значить це корупція, значить ти накрав, зробив щось нелегальне. Не тільки так можна заробляти гроші. Свідомі люди розуміють", - підсумувала Юзьвак.