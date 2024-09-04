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Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Середа 04 вересня 2024 08:15
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Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою Олександр Кривошапко (фото: facebook.com/AlexanderKrivoshapko.Official)
Автор: Катерина Собкова

Олександр Кривошапко - український артист, фіналіст першого сезону вокального шоу "Х-Фактор" (2010), а також екс-чоловік хореографині Тетяни Денисової, яка підтримує війну в Україні і зараз мешкає в Росії.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, чим співак займається сьогодні та де знаходиться.

Що відомо про Олександра Кривошапка

Олександр народився у місті Маріуполь (Донецька область). Навчався у музичній школі за класом труби. Починаючи з 8 років, брав участь у конкурсах естрадної пісні.

Закінчив Маріупольське музичне училище, після чого вступив до російської академії музики ім. Гнєсіних. Згодом через участь у програмі "Х-фактор" перевівся до консерваторії ім. Чайковського і вступив до КПІ.

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Олександр Кривошапко (фото: facebook.com/AlexanderKrivoshapko.Official)

Участь у "Х-факторі"

На кастингу шоу Кривошапко виконав пісню Vivo Per Lei Андреа Бочеллі. Став одним із фаворитів після виконання у першому прямому ефірі пісні Je t'aime Лари Фабіан.

У сьомому турі журі виключили його з-поміж учасників. Однак це рішення з обуренням сприйняли фанати співака: вони писали петиції, влаштовували демонстрації перед будівлею телеканалу СТБ. Згодом керівництво телеканалу повернуло Олександра, і він дійшов до півфіналу.

Незважаючи на те, що він не здобув перемогу, співак почав багато гастролювати, випускати пісні та знімати відеокліпи.

Особисте життя

У 2011 році Кривошапко одружився з Тетяною Денисовою - відомим хореографом, головною постановницею "Х-Фактору" та суддею проекту "Танцюють всі". Обраниця співака була старшою за нього майже на 12 років.

Після численних сварок, скандалів і навіть бійок подружжя розлучилося. До речі, Денисова після втечі до РФ вже отримала російське громадянство.

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Кривошапко та Денисова (фото: wikipedia.org)

Після розлучення з Денисовою Кривошапко був у цивільному шлюбі з актрисою та моделлю із Запорізької області Мариною Кінскі. У серпні 2017 року у них народилася донька Аліса.

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Артист із громадянською дружиною Мариною (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Потім співак повів під вінець косметолога, яку звали Марія. Про стосунки з нею чоловік оголосив в 2021 році. Однак пара прожила разом недовго, а про причини розлучення Олександр не став розповідати громадськості.

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Співак із Марією (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Восени 2023 року у співака зав'язалися нові романтичні стосунки з дівчиною Христиною, яку він назвав "своїм промінцем світла".

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Нова кохана артиста (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Де зараз Олександр Кривошапко

Після початку повномасштабного вторгнення РФ артист зайнявся волонтерством: допомагав переселенцям із Маріуполя, Донецької області та Харкова та навіть створив власний благодійний фонд "Братське серце", який займався перевезеннями гуманітарної допомоги.

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Кривошапко влітку 2022 року (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Влітку 2022 року співак розповідав, що вступив на службу до лав добровольчого батальйону.

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Співак на початку повномасштабного вторгнення (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Однак він якимось чином того ж року виїхав за межі України. Більше того, у його блозі почали з'являтися фото з різних країн - наприклад, він уже встиг побувати в Італії.

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною ДенисовоюДе зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною ДенисовоюДе зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Де зараз Кривошапко (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

А останнім часом на публікаціях стоїть геолокація, через яку нескладно визначити, що він в Америці.

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною ДенисовоюДе зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Знімки зі США (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

У шапці профілю Instagram Кривошапко зазначив, що він "батько, співак, музикант та спортсмен". Він також публікує фото та відео зі своєю 7-річною донькою.

Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною ДенисовоюСпівак із донькою (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Цікаво, що останні публікації український артист робив російською чи англійською мовою.

Раніше Олександр Кривошапко розповів, як у нього померла бабуся у Маріуполі.

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Для написання матеріалу було використано такі джерела: Wikipedia, Instagram-сторінка Олександра Кривошапка, 24 канал.

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