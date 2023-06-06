У Кривому Розі розмітають воду у супермаркетах: ціни злетіли до небес

У Кривому Розі люди почали розбирати пляшки зі звичайною водою. І загальною панікою одразу ж почали користуватися спекулянти та мародери. За 5-літрову пляшку води вже просять понад 200 гривень.

Що відбувається з водою у Кривому Розі – читайте у матеріалі нижче.

У місцевих пабликах з'явилися відео та фото із магазинів, де видно, що українці розмітають пляшки з водою. Полиці, де стояли 5-6 літрові пляшки вже майже скрізь порожні. Звичайні пляшки ще у продажу є.

Ситуацією вже почали користуватися мародери та спекулянти. У мережі з'явилося фото із супермаркету Кривого Рогу, де на ціннику вказано 239 гривень за одну пляшку. Також висить табличка: "Не більше однієї пляшку одному покупцю".

В одному з пабліків також зазначають, що вказана ціна – за упаковку, а не за пляшку. Скільки пляшок в упаковці – невідомо.

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Варто зазначити, що влада міста запевняє, що у Кривому Розі є резерв водопостачання внаслідок максимального наповнення Південного та Карачунівського водосховищ.

При цьому місцеві жителі нарікають на перебої з водою. Також з'явилося повідомлення, що з 22.00 до 05.00 тиск води в кранах буде зменшено до мінімуму. А це означає, що вода буде тільки у мешканців нижніх поверхів та забезпечить проток та циркуляцію.