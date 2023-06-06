У Кривому Розі вводять обмеження на споживання води: перелік заходів

У Кривому Розі запроваджують обмеження на споживання та подачу води у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Року Олександра Вілкула .

Він повідомив, що через руйнування Каховської ГЕС ситуація у Кривому Розі дуже складна, але контрольована.

Так, на 30% міста (Центрально-Міський, частково - Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів, тому там ризиків немає.

Проте на решту 70% міста вода подається від Каховського водосховища через водосховище "Південне".

Вілкул повідомив, що вже провели екстрену нараду з усіма причетними, провели оцінку ситуації та ввели план, що включає технічні та організаційні заходи. Зокрема, технічні заходи включають прокладання труб, створення нових водозаборів та нових насосних станцій.

Він підкреслив, що зараз важливим завданням є зниження споживання на 30% у тих районах, які запитані від Каховки.

Які заходи слід провести

Максимально зменшити споживання води промисловістю . Це покладається під особисту відповідальність кожного керівника підприємства. Якщо захід не буде виконуватися - будуть відключатиме примусово.

. Це покладається під особисту відповідальність кожного керівника підприємства. Якщо захід не буде виконуватися - будуть відключатиме примусово. Для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 до 05.00 . Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, також буде забезпечуватися проток та циркулювання.

. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, також буде забезпечуватися проток та циркулювання. Повністю заборонено полив зі шлангів .

. У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08:00 до 12:00.

Вілкул додав, що якщо цих заходів буде недостатньо - вводитимуться додаткові обмеження.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС. Станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Влада вже проводить евакуацію людей.

Через підрив дамби вже розпочали розслідування за фактом екоциду.

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