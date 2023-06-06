Евакуація, загроза для півдня та проблеми з водою: наслідки підриву Каховської ГЕС для України

Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) частині Херсонської області загрожує затоплення. В інших регіонах вже є проблеми з водою, а збитки екології ще тільки належить оцінити.

Затоплення та евакуація

Після підриву ГЕС через зруйновану дамбу ринула вода з Каховського водосховища. За оцінками Міністерства внутрішніх справ, у зоні потенційного затоплення перебувають близько 80 населених пунктів. Більшість із них перебуває на лівобережній частині під російською окупацією.

Повністю або частково затоплені: Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка та мікрорайон Острів у Херсоні. Станом на ранок у критичній зоні перебували 16 тисяч осіб

Фото: зона можливого затоплення (інфографіка "Суспільного")

У мережі з'явилися відео того, як виглядають околиці населеного пункту Отрадокам'янка.

На лівому березі поступово затоплює Нову Каховку. Під воду пішов парк розваг "Казкова діброва" із зоопарком. Вода дійшла до пам'ятника Шевченку, затопило літній театр, кафе, станцію човна та інші об'єкти. Через перебої з інтернетом у місті важко отримувати оперативну інформацію.

А так виглядає ситуація у Херсоні.

На підконтрольній частині до ліквідації наслідків залучили поліцію та рятувальників. Вони допомагають евакуювати людей із небезпечних місць. На даний момент загалом підтоплено 24 населені пункти. Очікується, що вода прибуватиме ще як мінімум добу.

Евакуація проводиться автобусами. Людей вивозять спочатку до Херсона, потім до Миколаїва, Хмельницького, Кропивницького та Києва. Евакуйованих також готові прийняти на Одещині, у Львові, Івано-Франківську та інших містах.

О 12:00 з залізничного вокзалу в Херсоні вирушив евакуаційний поїзд до Миколаєва. "Укрзалізниця" готова за потреби організувати додаткові поїзди.

До евакуації приєдналися і громадські організації. "Восток SOS" пропонує допомогу одиноким людям, сім'ям з дітьми та тваринами, а також особам з інвалідністю. Для цього треба звернутися на гарячу лінію 0800332614 або в месенджерах +380997104872 (Viber) +380961086048 (Telegram).

Благодійний фонд Rescue Now також готовий допомогти з евакуацією. Пункти збору знаходяться у селищі Білозерка (вул. Свободи, 53), у Херсоні на залізничному вокзалі та у лікарні Тропіних, а також у Антонівці, на ХБК та у школі №50.

Ще корисні контакти:

гаряча лінія Херсонської ОВА: 0800330951 або 0914817845

гаряча лінія Херсонської МВА: 0500404424 або 09895817 90

екстрені служби: 101 (ДСНС), 102 (поліція), 103 (екстрена допомога)

гаряча лінія Уповноваженого за зниклими безвісти: 0800339247

порятунок тварин: ecodepartment1@ukr.net, 0509433635 або 0963488070

Що з водою у містах України?

Підрив Каховської дамби не вплине на водопостачання Києва. Повідомляється, що всі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, перебоїв у роботі обладнання немає.

Запоріжжю також не загрожує проблема із питною водою, оскільки водозабір знаходиться у верхньому б'єфі Дніпра.

Ситуація не вплине і на водопостачання Одеси. Наразі всі послуги надаються у повному обсязі, об'єкти місцевого водоканалу працюють у штатному режимі.

Щодо Миколаєва, то Кабінет міністрів виділив 120 млн гривень на забезпечення мешканців міста питною водою. Вона подаватиметься руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.

Водночас на Дніпропетровщині різко знижується рівень води. Місцевих жителів закликають робити запаси.

Кривий Ріг на 70% живиться водою з Каховського водосховища. Тому підприємства та городян просять поки що хоча б на третину скоротити споживання. Для населення тиск води знижуватиметься з 22:00 до 05:00 ранку, вона діставатиме лише до перших поверхів. Тим часом із супермаркетів вигрібають бутильовану воду.

Запаси води просять зробити мешканців Покрова, Марганцю та Нікопольського району Дніпропетровської області.

Чи є загроза енергетиці?

Підрив Каховської гідроелектростанції не вплинув на роботу української енергосистеми. Повідомляється, що компанії "Укренерго" та "Укргідроенерго" тримають ситуацію на контролі та оцінюють ризики.

ГЕС із перших днів російського вторгнення була під окупацією. З нею втрачено технологічний зв'язок, і видача потужності на підконтрольну територію України не проводилася.

Водночас є ризики підтоплення енергетичних об'єктів у Херсонській області, у тому числі Херсонської ТЕЦ. У самому Херсоні понад 10 тисяч споживачів знеструмлено (район "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням.

Пляжного сезону не буде?

Влада Одеси нагадує, що досі діє наказ військової адміністрації про заборону доступу до пляжів на березі Чорного моря. Заборона діятиме до окремого рішення, яким буде визначено безпечні ділянки.

Крім того, повідомляється, що у зв'язку з підривом Каховської ГЕС та підтопленням Херсонської області є загроза забруднення акваторії Чорного моря.

Як це все може вплинути на Запорізьку АЕС?

На даний момент для ЗАЕС, яка знаходиться в окупованому Енергодарі вище за Дніпром, немає прямої загрози. Проте представники "Енергоатому" постійно моніторять ситуацію.

Зазначимо, вода з Каховського водосховища подається на конденсатори турбін та системи безпеки станції. Станом на зараз станційний ставок заповнено, рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для технологічних потреб.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі побоюється, що якщо почнуться проблеми з подачею води, і вони продовжаться протягом тривалого часу, то це призведе до розплавлення ядерного палива та виходу з ладу аварійних дизель-генераторів.

Водночас очікується, що води із резервуару на станції вистачить із запасом на деякий час. Зараз персонал ЗАЕС докладає всіх зусиль, щоб закачати якнайбільше води, а також намагається скоротити її споживання там, де це можливо.

Гроссі наполягає на забезпеченні безпеки цього резервуара. Попередньо, він здатний подавати воду протягом кількох місяців, але МАГАТЕ має підтвердити це найближчим часом.

"Я закликаю всі сторони переконатися, що нічого не робиться для його підриву. Моя поїздка на ЗАЕС була запланована на наступний тиждень і зараз є необхідною. Я поїду (туди, - ред.)", - додав глава МАГАТЕ.

Крим знову без води?

Підрив Каховської ГЕС може зупинити постачання води в окупований Крим Північнокримським каналом, який на сьогодні також захоплений росіянами. З півострова надходять новини про відключення води, зокрема, в деяких районах Євпаторії, та про проблеми в Керчі.

У мережі також з'явилися відео з водою у Криму, проте вона вкрай поганої якості.

Про те, що півострів на кілька років може залишитись без води, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголошує, що Крим дуже залежить від Каховського водосховища.

"Крим дуже залежить від водопостачання з Каховської ГЕС. Кому ж вони зробили гірше, хочеться спитати", - зазначила вона.

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов каже, що загрози підтоплень немає, але визнає ризик обмілення Північнокримського каналу. За його словами, зараз у ньому знаходиться близько 40 млн кубометрів води, а місцеві водосховища нібито заповнені на 80%.

Окупаційний голова заспокоює кримчан тим, що води більш ніж достатньо. І зараз ведуться роботи з мінімізації втрат у самому каналі. А динаміка та можливі ризики "будуть зрозумілі найближчими днями".

Наслідки для екології

Згідно з розрахунками співробітників Херсонського державного аграрно-економічного університету, площа затоплення може становити близько 100 квадратних кілометрів - від Нової Каховки до Кізомису.

Максимальна висота підйому води становитиме 3 метри, а хвиля сходитиме протягом трьох днів. За словами старшого наукового співробітника вишу Євгена Коржова, у низов'ях Дніпра може затопити ще близько 500 квадратних кілометрів. Також постраждає Дніпро-Бузький лиман.

"Починається катастрофа з Каховського водосховища. Всі заражені води при маленькому дощі стікатимуть до пониззя Дніпра та до лиману", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Розрахунки показують, що максимальний рівень води спостерігатиметься протягом двох днів у районі Нової Каховки, Козацького та селищ поряд до 15 км від Каховської ГЕС. Після цього буде поступове зниження рівня.

Коржов також сумнівається, що ГЕС буде відновлено.

"У нинішніх реаліях я навіть не можу уявити, хто і за які кошти може це зробити. На відновлення потрібні колосальні ресурси", - додав він.

Еколог Олександр Соколенко у коментарі для ТСН повідомив, що поки рано робити висновки про шкоду, оскільки масштаби катастрофи невідомі. Але на його думку, найбільше постраждає Нижньодніпровський природний парк, який знаходиться нижче за Каховку.

"Ця дельта Дніпра - надзвичайно цінна природна територія... Очевидно, все, що там є, буде змито водою. А це численні острови, протоки, затоки, луки, заболочені ділянки біля Дніпра. Все це потрапляє до зони хвилі від ГЕС", - зазначив він.

А оскільки при підриві ГЕС застосовувалася вибухівка, то, ймовірно, через її токсичність не можна користуватися дніпровською водою. Хоча очищення станеться досить швидко.