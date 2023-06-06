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В Кривом Роге разметают воду в супермаркетах: цены взлетели до небес

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Кривой Рог, Вторник 06 июня 2023 18:29
В Кривом Роге разметают воду в супермаркетах: цены взлетели до небес В Кривом Роге разметают воду в магазинах (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Кривом Роге люди начали разбирать бутылки с обычной водой. И всеобщей паникой сразу же начали пользоваться спекулянты и мародеры. За 5-литровую бутыль воды уже просят более 200 гривен.

Что происходит с водой в Кривом Роге - читайте в материале ниже.

В местных пабликах появились видео и фото из магазинов, где видно, что украинцы разметают бутылки с водой. Полки, где стояли 5-6 литровые бутли уже почти везде пустые. Обычные бутылки еще в продаже есть.

Ситуацией уже начали пользоваться мародеры и спекулянты. В сети появилось фото из супермаркета Кривого Рога, где на ценнике указано 239 гривен за одну бутылку. Также висит табличка: "Не больше одной бутылки одному покупателю".

В одном из пабликов также отмечают, что указанная цена - за упаковку, а не за бутыль. Сколько бутылок в упаковке - неизвестно.

В Кривом Роге разметают воду в супермаркетах: цены взлетели до небес

Скриншот

Стоит отметить, что власть города уверяет, что в Кривом Роге есть резерв водоснабжения за счет максимального наполнения Южного и Карачуновского водохранилищ.

При этом местные жители жалуются на перебои с водой. Также появилось сообщение, что с 22:00 до 05:00 давление воды в кранах будет уменьшено до минимума. А это значит, что вода будет только у жителей нижних этажей и обеспечит проток и циркуляцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге вводят ограничение на использование воды.

А еще рассказывали о том, какие будут последствия подрыва Каховской ГЭС для Украины.

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Кривой Рог вода Каховская ГЭС