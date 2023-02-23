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У Кривому Розі невідомі спалили будки разом із собакою: деталі страшної НП

Фото: У Кривому Розі підпалили собак у будках (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

У Кривому Розі невідомі підпалили будки, у яких перебували собаки. Одна з тварин була з інвалідністю і не змогла вибратися з житла.

Про неймовірну людську жорстокість розповіли у місцевому виданні "Перший міський".

Подробиці трагедії з тваринами

Трагедія сталася 20 лютого у мікрорайоні "Зарічний". Там мешканці гаражних кооперативів зглянулися над бездомними собаками та облаштували для них будки. Кому завадили нещасні тварини – невідомо. Зловмисники підпалили "собаче містечко" і втекли.

Коли сталася НП - місцеві жителі одразу ж викликали пожежників та поліцію. Вогонь поширився на 20 квадратних метрів та знищив усі собачі будки. Пізніше стало відомо, що не всі тварини вибралися з пастки. Один собака з інвалідністю не зміг самостійно вибратися і згорів живцем.

У Кривому Розі невідомі підпалили собак у будках (фото: Telegram/Типовий Кривий Ріг)

Поліція розслідуватиме справу про підпал

Місцеві волонтери, які опікувалися чотирилапими, написали заяву в поліцію про жорстоке поводження з тваринами. Також вони намагаються знайти винних.

"21 лютого до поліції звернулася жінка з письмовою заявою про пожежу, яка мала місце 20 лютого на території Покровського району, внаслідок якої згоріла тварина та собачі будки. Поки правоохоронці перевіряють зазначену інформацію, вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують обставини події", – повідомила речник Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон.

Поліція займеться розслідуванням підпалу "собачого містечка" (фото: one.kr.ua)

Нагадаємо, що пес Патрон потрапив до клініки. Що трапилося – читайте у матеріалі.

Крім того, в Одесі провалився під лід чоловік, який намагався врятувати собаку.

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Кривий Рігтварини