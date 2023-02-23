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В Кривом Роге неизвестные сожгли будки вместе с собакой: детали жуткого ЧП

Фото: В Кривом Роге подожгли собак в будках (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

В Кривом Роге неизвестные подожгли будки, в которых находились собаки. Одно из животных было с инвалидностью и не смогло выбраться из жилища.

О невероятной человеческой жестокости рассказали в местном издании "Первый городской".

Подробности трагедии с животными

Трагедия произошла 20 февраля в микрорайоне "Заречный". Там жители гаражных кооперативов сжалились над бездомными собаками и обустроили для них будки. Кому помешали несчастные животные - неизвестно. Злоумышленники подожгли "собачий городок" и скрылись.

Когда произошло ЧП - местные жители сразу же вызвали пожарных и полицию. Огонь распространился на 20 квадратных метров и уничтожил все собачьи будки. Позже стало известно, что не все животные выбрались из горящей ловушки. Одна собака с инвалидностью не смогла самостоятельно выбраться и сгорела заживо.

В Кривом Роге неизвестные подожгли собак в будках (фото: Telegram/Типичный Кривой Рог)

Полиция будет расследовать дело о поджоге

Местные волонтеры, которые опекали четвероногих, написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Также они пытаются найти виновных.

"21 февраля в полицию обратилась женщина с письменным заявлением о пожаре, которое имело место 20 февраля на территории Покровского района, в результате которого сгорело животное и собачьи будки. Пока правоохранители проверяют указанную информацию, указанное событие зарегистрировано, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия", – сообщила спикер Криворожского районного управления полиции Ангелина Крадожон.

Полиция займется расследованием поджога "собачьего городка" (фото: one.kr.ua)

Напомним, что пес Патрон угодил в клинику. Что случилось - читайте в материале.

Кроме того, в Одессе провалился под лед мужчина, пытавшийся спасти собаку.

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Кривой Рогтварини