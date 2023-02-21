Пес Патрон потрапив до клініки: що сталося

Найзнаменитіший собака України пес на прізвисько Патрон, який "працює" в ДСНС і став талісманом чернігівських піротехніків, потрапив до клініки, де проходить обстеження.

Про це йдеться в Instagram -акаунті самого пса-сапера.

Хвостатий фахівець із розмінування від "першої особи" розповів про медичні процедури, які змушений проходити через специфіку свого ремесла.

На них Патрона відвів хазяїн легендарного пса породи джек-рассел-тер'єр, начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Чернігівській області Михайло Ільєв

Річ у тому, що тварина вдихає речовини, які при накопиченні в організмі можуть завдати шкоди. Щоб уникнути цього, Патрон має вирушати на планові обстеження і здавати кров на аналізи.

При цьому хвостатий сапер запевнив усіх, що почувається нормально та здоровий.

"Я в клініці. Мене жорстоко схопили і стримували 10 людей. Я кричав: "Ні! Це моя кров! Я вам її не віддам!". Найгірше, що Михайло(!!!), Михайло теж був задіяний під час цього жорстокого поводження з тваринами…Тримав мені рот, закривав очі, щоб я не бачив голку. А я бачив! Я все бачив і всіх запам'ятав! - в іронічній формі "словами" Патрона описується ситуація.

Пес Патрон у ветеринарів (фото: instagram.com/patron_dsns)

У публікації також зазначається, що такі аналізи та вітаміни "коштують чимало", і якщо у самого чотирилапого піротехніка можливості відвідувати процедури є, але в інших тварин їх може не бути.

У цьому контексті Патрон закликає людей долучатися до благодійності та оголосив про відкриття окремої банки для лікування тварин - усі пожертвування будуть передані зоозахисникам.

Пес Патрон у клініці на обстеженні (фото: instagram.com/patron_dsns)

"Тварини мають право на якісну медицину, отримати найкращі ліки і турботу. Кожна тварина, навіть хом'ячки. Але у них немає коштів на це. Маю надію, ми зможемо разом їм допомогти", - йдеться у публікації.

Пес Патрон (фото: instagram.com/patron_dsns)