В Одесі провалився під лід чоловік, який намагався врятувати собаку: ПП

В Одесі на одному з озер провалився під лід чоловік, намагаючись урятувати свого собаку. Це сталося на водоймі у Малиновському районі.

Про інцидент повідомило Головне управління ДСНС в Одеській області на Facebook.

Деталі інциденту на льоду

На місці виклику оперативно виїхали рятувальники. Вони за допомогою триколінчастої драбини та мотузки разом із місцевими жителями витягли літнього чоловіка 1948 року народження та його собаку з крижаної пастки.

В Одесі витягли з крижаної пастки чоловіка з собакою (фото: facebook.com/DSNSODE)

Потерпілий пенсіонер відмовився від медичної допомоги.

Рятувальники закликають берегти своє життя та стежити за домашніми вихованцями, а в подібних випадках – одразу дзвонити за номером 101.

"Напевно, кожен би вчинив так заради свого улюбленця. Але не повторюйте чужих помилок! Краще відразу зателефонувати рятувальникам за номером 101. Бережіть своє життя і стежте за своїми домашніми улюбленцями!" - сказано у повідомленні.