В Кривом Роге брат несколько лет прятал тело сестры в квартире: регулярно мыл и обрабатывал

В Кривом Роге мужчина почти пять лет прятал тело своей умершей сестры. Он мыл и обрабатывал тело специальными растворами, чтобы соседи не учуяли трупный запах.

Тело покойной пенсионерки обнаружил младший брат погибшей. Инцидент произошел в переулке Бульварном в Кривом Роге. Тело женщины пролежало в квартире несколько лет и по словам соседей, ее не видели живой уже более пяти лет.

Родственник в течении всего этого времени ухаживал за телом, мыл его и обрабатывал специальными веществами, чтобы не было трупного запаха, и соседи не вызвали полицию. Также мужчина заматывал тело в тряпки, и за годы оно превратилось в мумию.

Тело женщины обнаружили младший брат пенсионерки и управляющая домом. Родственника в тот момент в квартире не было.

Соседи рассказали, что последний раз старушку видели около 6 лет назад. Она уже тогда практически не выходила из квартиры и общалась с другими людьми только с балкона первого этажа. У ее родственника, который совершил данное преступления, подозревают психические проблемы. Известно, что ему около 50 лет.

В полиции подтвердили данное происшествие в комментарии для ТСН и сообщили, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности инцидента.

"В одной из квартир на территории Саксаганского района было обнаружено тело женщины 1933 года рождения. Сейчас труп направлен на проведение СМЕ с целью установления давности и причин смерти. Указанный факт зарегистрирован, пока правоохранители выясняют все обстоятельства", - сообщила спикер районного управления полиции Оксана Лесонен.