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В полиции рассказали, почему тело Маши Борисовой так долго не могли найти

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 11:19
В полиции рассказали, почему тело Маши Борисовой так долго не могли найти В полиции рассказали, почему так долго искали тело Маши Борисовой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсонской области продолжают расследование убийства 7-летней Маши Борисовой. Сейчас в полиции рассказали, почему так долго искали тело пропавшего ребенка. Дело в том, что поиски затянулись на 4 суток из-за того, что убийца семилетней девочки мог скрывать его в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где ее нашли.

Об этом рассказал начальник полиции Херсонской области, полковник Александр Прокудин изданию "Сегодня".

По словам Проскудина, подозреваемый специально положил тело на место, которое уже осмотрели, в надежде, что его "прочесывать" больше не будут.

"Подозреваемый мог спрятать труп так, что поверхностный осмотр места не дал возможности заметить тело убитой девочки. Мы предполагаем, что мужчина рассчитывал на то, что местность уже прочесывали несколько раз и повторно проходить не будут. Поэтому ночью подбросил в сарай мешок с телом убитой девочки. Но уже утром местные жители и полицейские обнаружили тело", – рассказал правоохранитель.

К слову, подозреваемый спокойно дал осмотреть свое жилье, когда искали ребенка, а потом являлся на допросы полицейских.

"Во время первичного осмотра следов пребывания девочки обнаружено не было, поскольку изначально искали именно ребенка, а в дальнейшем уже следы преступления. Кроме того, он исправно являлся на вызовы полиции для дачи показаний. Провести обыск жилья мы уже смогли только по санкции суда, тогда же и изъяли предметы и вещи, которые на данный момент находятся на экспертизах", – добавил Прокудин.

Как мы сообщали ранее, подозреваемый держал в страхе село и показывал детям гениталии.

А также мы писали о том, что появились первые фото подозреваемого в убийстве ребенка в Херсонской области.

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